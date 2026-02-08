Un hombre murió a la salida de un boliche en Mar del Plata. Foto: Captura

Un hombre de 30 años fue asesinado a golpes en Mar del Plata tras una violenta pelea a la salida de un boliche ubicado en la zona de Batán. El incidente ocurrió la madrugada de este domingo sobre la Colectora y la calle 132, donde, según los primeros reportes, se habría originado una disputa que derivó en un ataque físico directo contra la víctima.

Producto de los golpes recibidos, el hombre quedó desvanecido en el suelo con una lesión gravísima en el cráneo que resultó irreversible. A pesar de haber sido trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), los médicos confirmaron su deceso poco después de su ingreso.

Videos grabados por los testigos de la golpiza muestran el momento en el que el hombre está tirado inconsciente en el piso y recibe una patada en la cabeza por parte del principal acusado, un joven de 18 años que ya está detenido.

Un hombre fue asesinado a la salida de un boliche en Mar del Plata. Video: NA

Dos arrestados

La respuesta policial inmediata permitió la captura del sospechoso, quien quedó detenido y a disposición de la justicia bajo la imputación de homicidio. Además, los efectivos demoraron a una mujer de 24 años que se encontraba en el lugar.

Según fuentes de la investigación, la joven intentó obstaculizar de manera violenta las tareas periciales en la escena del crimen, buscando evitar que los agentes resguardaran las pruebas necesarias.

El caso quedó bajo la órbita del fiscal Leandro Arévalo, quien dispuso una serie de medidas urgentes para reconstruir el hecho. Durante este domingo se llevó a cabo el relevamiento de las cámaras de seguridad -tanto públicas como privadas- para identificar si hubo más participantes en la gresca.

Por otro lado, se aguardan los resultados de la autopsia para precisar si se utilizó algún elemento contundente durante el ataque o si las lesiones fueron producto exclusivamente de golpes de puño y caídas.

Ladrones robaron un almacén y tomaron como rehén a una adolescente

Cinco delincuentes asaltaron un almacén y tomaron como rehén a una adolescente en el barrio Las Avenidas, en Mar del Plata. El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad del comercio.

Los sospechosos llegaron al lugar en un Audi negro que había sido robado. Cuatro de ellos descendieron del vehículo, ingresaron al local armados y con el rostro cubierto, mientras un quinto permaneció afuera.

Violento robo en un almacén de Mar del Plata. Créditos: X @0223comar

En el interior del negocio se encontraba un grupo de chicas adolescentes de la zona. Dos de ellas intentaron escapar, fueron perseguidas por los asaltantes y lograron huir. Otra joven fue reducida y arrojada al piso.

En ese momento, una empleada del comercio intervino para evitar que la lastimaran. Claudia, una de las trabajadoras del local, relató que su compañera contuvo a la adolescente hasta que los delincuentes se retiraron.

Violento robo en un almacén de Mar del Plata. Foto: X @0223comar

“La nena estaba muy asustada y lloraba. Todo pasó en segundos. Fueron muy rápidos y violentos: saltaron el mostrador y se llevaron la caja registradora completa y mercadería”, relató la empleada.

Según indicaron, la Policía logró hallar el vehículo y contactó a su propietario, quien confirmó que había sido robado. Sin embargo, hasta el momento no hay detenidos ni pistas firmes sobre los autores del hecho.