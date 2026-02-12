“Quiero que se sepa la verdad”: Pablo Laurta fue trasladado a Concordia y le extendieron la prisión preventiva Foto: NA/Ministerio de Seguridad y Servicio Penitenciario de Córdoba

Pablo Daniel Rodríguez Laurta fue trasladado a la Jefatura Departamental de Policía de Concordia tras cumplir el plazo de 120 días de prisión preventiva por ser el presunto autor de los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género de su ex pareja Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio.

El ciudadano uruguayo es investigado en Entre Ríos por el homicidio del chofer Martín Sebastián Palacio y fue trasladado en medio de un fuerte operativo policial en la sede de la Jefatura Departamental de Concordia.

Martín Sebastián Palacios (derecha), el chofer que trasladó a Pablo Laurta (izquierda) Foto: La semana Entre Dos Ríos

“La Justicia no investigó el secuestro y los abusos a mi hijo”, expresó ante la prensa en la ciudad entrerriana de Concordia, mientras que al alejarse indicó: “Quiero que se sepa la verdad”.

Cómo sigue la causa

El traslado de Laurta se llevó a cabo el miércoles desde Córdoba y ahora permanecerá alojado en la Jefatura Departamental Concordia hasta que se realice la audiencia ante el Juzgado de Garantías N° 4 donde la Fiscalía pedirá que la prisión preventiva se prorrogue por otro período más, al fundamentar un peligro de fuga.

En tanto, se indicó que, en relación al homicidio de Palacio, a quien Laurta contactó, encargó el viaje y luego asesinó y desmembró para robarle el auto, se informó que la investigación está concluida y la Fiscalía solicitaría la remisión a juicio.

Por otro lado, se sigue tramitando en Córdoba, la causa por el doble femicidio de la ex pareja de Laurta, Luna Giardina, y de la madre de la mujer Mariel Zamudio, que ya fue remitida a juicio y por la que podría ser condenado a la pena máxima.

Pablo Laurta fue detenido en Gualeguaychú por estar acusado de asesinar a la madre y a la abuela del niño en Córdoba. Foto: NA

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, la noche del 7 de octubre del año pasado, Palacio se encontró con Laurta en la terminal de ómnibus de Concordia, donde le pagó un millón y medio de pesos por un traslado hasta la ciudad de Córdoba.

Según los investigadores, los dos hombres ya se conocían de antemano e, incluso, trascendió que el asesino había contratado los servicios de Palacio en otras ocasiones. Luego, habría asesinado al remisero y escondió parte del cuerpo en la localidad entrerriana de Estación Yeruá para continuar solo hacia Córdoba, al mando de un Toyota Corolla que era de la víctima.

Finalmente, en la capital cordobesa, Laurta perpetró los crímenes de Luna y Zamudio, quemó el vehículo en la zona de Altas Cumbres, aunque varios días después fue arrestado en un hotel de Gualeguaychú, en Entre Ríos.