Triple narcofemicidio de Florencio Varela: detuvieron a un nuevo sospechoso y ya son 12 las personas arrestadas en la causa

La investigación es instruida por el Juzgado Federal N.° 2 de Morón a cargo de Jorge Ernesto Rodríguez. La persona detenida permanece incomunicada y será indagada el lunes 22 de diciembre.

Las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza que fueron asesinadas en Florencio Varela. Foto: Redes sociales.

En el marco de la investigación por el triple narcofemicidio de Florencio Varela, se llevó adelante la detención de una persona en Berazategui, como resultado de tareas investigativas desarrolladas por la DDI de La Matanza. La causa se encuentra bajo secreto de sumario, motivo por el cual no se brindan precisiones respecto de las medidas adoptadas ni sobre la eventual participación de la persona detenida en los hechos investigados.

Las tres víctimas del triple crimen en Florencio Varela. Foto: X.

Con esta detención, ascienden a doce las personas detenidas en el marco del expediente. La investigación es instruida por el Juzgado Federal N.° 2 de Morón, a cargo del Dr. Jorge Ernesto Rodríguez, con intervención de la Secretaría N.° 8, a cargo del Dr. Ignacio Calvi, y de la Fiscalía Federal N.° 2 de Morón, encabezada por la Dra. Labozzetta, con la actuación de las secretarias Solorza y Siciliano.

Asi es la casa donde asesinaron a las jovenes en Florencio Varela. Fuente: NA Foto: NA

La persona detenida permanece incomunicada y será indagada el día lunes, conforme a lo previsto por la normativa procesal vigente. Atento al estado de la causa y a la vigencia del secreto de sumario, no se brindarán mayores precisiones hasta tanto se avance en las instancias procesales.