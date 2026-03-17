Femicidio en Salta Foto: Gentileza El Tribuno

Una mujer de 41 años y su pareja de 51 fueron encontrados en la ciudad de Salta sin vida por los hijos de la víctima, al regresar del colegio. Según los investigadores, la madre de los nenes tenía signos de violencia y su pareja se había ahorcado. La Justicia analiza el caso como un presunto femicidio seguido de suicidio. La fiscal a cargo es María Luján Sodero Calvet, de la Unidad de Femicidios.

Según testigos, los menores ingresaron al hogar alrededor de las 13:45 cuando volvían del colegio y se encontraron con la escena, luego, salieron corriendo angustiados gritando “Beto mató a mi mamá”. Los vecinos lograron asistir a los niños, quienes quedaron en shock y se desplomaron en una canchita cercana, y luego confirmaron la situación al ingresar al domicilio.

Femicidio en Salta Foto: Gentileza El Tribuno

En el interior, la mujer mostraba evidencias de asfixia y otros signos de violencia, mientras que el cuerpo del hombre estaba suspendido. La llegada de familiares generó momentos de alta tensión, por lo que la Policía tuvo que resguardar el lugar para preservar la escena.

Femicidio en Salta: qué dicen las primeras investigaciones

Al recibir el alerta por parte de los vecinos, se constituyeron en el lugar efectivos policiales, personal del SAMEC y equipos periciales, donde se constató el fallecimiento de los dos involucrados y se pidió el resguardo inmediato de los dos hijos de la víctima, que hasta el momento habían sido asistidos por los vecinos de la zona.

Policía de Salta

La vivienda quedó bajo resguardo para los peritajes. La fiscalía de la Unidad de Femicidios dispuso las primeras medidas junto al Cuerpo de Investigaciones Fiscales y la UGAP. Los cuerpos fueron derivados al Servicio de Tanatología Forense para las autopsias que determinarán las causas precisas de las muertes.

Aunque todavía no hay conclusiones definitivas sobre la dinámica exacta, la hipótesis principal que maneja la Justicia es la de un femicidio seguido de suicidio, en un contexto que vuelve a visibilizar la grave problemática de la violencia de género en Salta.