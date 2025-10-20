Pablo Laurta llegó a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio: “Estoy en paz”

El acusado por el asesinato de su ex pareja Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio declarará en la Unidad Judicial de Homicidios de la ciudad. Posteriormente, será trasladado al penal de Cruz del Eje.

Pablo Laurta fue trasladado a Córdoba para ser juzgado por el doble femicidio de su ex pareja Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio Foto: NA

Pablo Laurta fue trasladado a Córdoba para ser juzgado por el doble femicidio de su ex pareja Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio luego de haber sido condenado con prisión preventiva por el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio en la provincia de Neuquén.

“Estoy en paz porque mi hijo ahora está a salvo”, declaró Laurta al ingreso de los tribunales de Córdoba ya que sostiene que el menor era sometido a la trata de personas por parte de su madre. “Hice lo necesario para rescatar a mi hijo”, volvió a manifestar.

Cómo sigue la causa judicial

Luego de la audiencia, el acusado será derivado a la cárcel Cruz del Eje, donde tendrá un régimen de alta seguridad y permanecerá en una celda solo, no por su peligrosidad, si no por tener alta exposición.

Cómo sigue la causa judicial por el doble femicidio de su ex pareja y ex suegra. Foto: redes sociales.

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, habló con la prensa y señaló que el detenido sólo será notificado de la imputación en su contra, se le tomarán los datos y fotos y luego va a ser derivado a dicho penal.

Al ser consultado sobre los motivos de por qué se rechazó su traslado a la cárcel de Bouwer, Quinteros explicó: “Es porque no hay celda de máxima seguridad, medida que recién va a poder tener el próximo año”.

Su condena por el homicidio del remisero

Pablo Laurta fue imputado el día de ayer con prisión preventiva en la provincia de Entre Ríos por el delito de homicidio criminis causa en el caso del remisero Martín Sebastián Palacio.

Pablo Laurta fue imputado el día de ayer con prisión preventiva de 120 días en la provincia de Entre Ríos por el delito de homicidio criminis causa en el caso del remisero Martín Sebastián Palacio. Foto: NA / Infobae.

Durante su estadía en la Unidad Penal N°9 en Entre Ríos, se lo pudo ver al creador de “Varones Unidos” alojado en una celda recién construida que contaba con una cama y, en otro lugar contiguo, el baño con un inodoro, una ducha y un lavatorio.

Se pudo saber que el operativo que lo trasladó a la provincia de Córdoba fue organizado y llevado a cabo de manera conjunta con patrulleros de la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, la División Homicidios, el Grupo Especial ETER y efectivos de la Policía de Córdoba.