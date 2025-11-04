Los peritos de la Morgue de Paraná dieron a conocer cómo Pablo Laurta asesinó al remisero Sebastián Palacio

Los estudios realizados a los restos hallados hace una semana sobre la ruta 15 dieron resultados más que importantes para saber cómo fue la trama criminal.

Pablo Laurta y Sebastián Palacio. Foto: NA

Apenas un día después de que la Justicia de Córdoba dictara la prisión preventiva para Pablo Laurta, acusado del doble femicidio cometido en perjuicio de su ex mujer Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio, los peritos de la Morgue de Paraná dieron a conocer cómo asesinó en Entre Ríos al remisero Sebastián Palacio.

El resultado preliminar de las pericias al cuerpo del remisero Martín Sebastián Palacio confirmó que tiene un orificio en el cráneo, lo que sería un dato clave para saber cómo Pablo Laurta -quien se encuentra detenido y con prisión preventiva- lo asesinó en Entre Ríos antes de cometer el doble femicidio en Córdoba.

Martín Sebastián Palacios (derecha), el chofer que trasladó a Pablo Laurta (izquierda). Foto: La semana Entre Dos Ríos

En este marco, el cráneo fragmentado presenta un orificio de entrada correspondiente a una bala de un arma de fuego. De este modo, se estima que el acusado lo mató de un disparo y lo descuartizó, esparciendo luego sus restos en distintas zonas de la provincia, para después fugarse a Córdoba donde asesinó a su ex pareja y a su ex suegra.

Otro dato importante tiene que ver con que la campera que estaba usando Palacio cuando salió de la terminal de Concordia, fue encontrada con mucha sangre en un camino vecinal que está en el departamento Rosario del Tala.

Se complica la situación judicial de Pablo Laurta

Laurta ya había sido imputado con prisión preventiva en Entre Ríos por el crimen del remisero y en las últimas horas la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno de Córdoba anunció nuevas medidas.

En dicha provincia se lo imputó con prisión preventiva por “homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género” en el caso de Luna Giardina y “homicidio agravado por alevosía y violencia de género” contra Mariel Zamudio.