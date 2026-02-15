Cinco heridos en Saavedra Foto: captura

Un violento choque seguido de vuelco se registró esta mañana en el barrio porteño de Saavedra, dejando como saldo al menos cinco personas heridas y un importante despliegue de los servicios de emergencia.

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Ramallo y Conde, donde dos automóviles colisionaron de forma violenta, provocando que uno de los rodados terminara volcado sobre la calzada y el otro con su parte delantera completamente destruida.

Violento choque Foto: captura

Fuentes policiales informaron que entre las víctimas del siniestro se encuentra un menor de edad. Debido a la gravedad del impacto y las lesiones de diversa consideración, tres de los heridos fueron trasladados al hospital Pirovano, mientras se aguarda un parte médico que detalle si alguno de los involucrados se encuentra en estado crítico.

En el lugar del accidente, los bomberos y la policía de la Ciudad trabajan, manteniendo la circulación vial totalmente interrumpida para facilitar las tareas de asistencia y remoción de los vehículos.

La mecánica del accidente aún es materia de investigación para los peritos destacados en la zona. Para esclarecer las responsabilidades del caso, los investigadores confirmaron que se espera el análisis de las cámaras de seguridad y el testimonio de los involucrados para determinar lo sucedido en una esquina que permanece custodiada por las fuerzas de seguridad porteñas.