Joven desaparecida en Puerto Madryn. Foto: Gentileza Vecinos Madryn

Una joven de 23 años desapareció este lunes mientras practicaba buceo a bordo de una embarcación autorizada para este tipo de actividad subacuática y ahora es intensamente buscada. Según explicaron los encargados de la expedición, cuando estaban por regresar a la orilla, advirtieron que la turista no había vuelto a la superficie después de la inmersión.

Personal de la Prefectura Naval Argentina lleva a cabo un gran operativo sobre la zona de Punta Cuevas, en aguas del Golfo Nuevo, lugar en el que la turista oriunda de Buenos Aires se sumergió junto con otras tres personas que iban a bordo de la embarcación de la empresa Freediving Patagonia.

Joven desaparecida en Puerto Madryn. Foto: redes sociales.

Todo transcurría sin problemas hasta que, al momento del regreso, notificaron que solo tres habían vuelto a la superficie. De manera inmediata se avisó a las autoridades y, desde hace varias horas, se llevan a cabo operativos catalogados como emergencia, a la altura del Parque Submarino “HU SHUN YU 809”.

En ese sentido, el jefe de salvamento y buceo de la Prefectura Naval, Adrián Wagener, habló con TN y brindó detalles de la hipótesis que manejan. “La opción menos probable es que se haya quedado sin aire en el botellón, otra es que se haya quedado enganchada en algún lado y no pudo salir”, informó Wagener.

“La mayor de las hipótesis es que por la profundidad, temperatura u otros factores haya entrado en pánico y se haya sacado el regulador de la boca o haya realizado una maniobra mal al no tener experiencia”, agregó.

Búsqueda de la joven desaparecida en Puerto Madryn mientras buceaba. Video: NA.

El jefe de salvamento y buceo de la Prefectura Naval remarcó que la investigación se inclina por esta posibilidad porque la pareja de la joven llegó a la superficie y dijo que la mujer estaba en una “situación complicada”. Además, aclaró que intentó ayudarla, pero que no lo logró.

Por otro lado, Adrián Wagener informó que había siete personas buceando, cerca del muelle de Puerto Madryn, y que el barco hundido a 26 metros estaba preparado especialmente para esa actividad. También aclaró que es una zona segura y habilitada por la Prefectura para realizar la actividad.

El posteo de la pareja de la joven desaparecida

Leo, la pareja de Sofía, la joven de 23 años que desapareció buceando en Puerto Madryn, denunció negligencia por parte de las autoridades y pidió que la encuentren.

Leo, el novio de la joven, denunció negligencia por parte de las autoridades y pidió ayuda para encontrarla. “Lamentablemente tuvimos un accidente debajo del agua y no la encontramos desde ayer. Quiero encontrarla. La Prefectura no tuvo rápida acción y se centraron en lo burocrático primero en vez de buscar inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos de la escuela de Madryn”, expresó.

El posteo de la pareja de la joven desaparecida en Puerto Madryn. Foto: Instagram.

“Toda la comunidad está expectante. La fiscal a cargo nos quiere hacer firmar una declaración de que no nos vayamos de la ciudad”, añadió. “Tengo la esperanza de volverte a encontrar. Todavía te espero”, expresó Leo en otra publicación.