Puerto Madryn creará un parque de arrecifes artificiales subacuático para proteger el ecosistema. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

En las aguas frías y transparentes del Golfo Nuevo, en Chubut, donde el buceo es parte del ADN turístico, comienza a tomar forma una iniciativa que busca equilibrar pasión y conservación.

Desde 2017, cuando Puerto Madryn fue declarada capital nacional del buceo y las actividades subacuáticas, la creciente afluencia de visitantes encendió una alerta silenciosa: cómo disfrutar del fondo marino sin poner en riesgo su biodiversidad.

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El proyecto “Restingas Parque Malevo Medina” propone la creación de un parque de arrecifes artificiales compuesto por 20 bloques de hormigón ecológico diseñados para replicar las formaciones rocosas típicas de la Patagonia. Su objetivo es claro: generar nuevos hábitats para la fauna marina y, al mismo tiempo, reducir la presión sobre los sitios naturales más visitados.

El proyecto propone la creación de un parque de arrecifes artificiales compuesto por 20 bloques de hormigón ecológico. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Detrás de la iniciativa está el instructor de buceo Patricio Cartelli, quien decidió transformar su experiencia cotidiana en una propuesta concreta de conservación. “En el golfo, por ser cerrado, se dan oportunidades únicas para bucear”, explicó Cartelli en diálogo con ‘TN’. Pero esa misma condición también exige cuidados: la sobrecarga de actividades puede alterar el equilibrio del ecosistema.

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El parque no solo será un atractivo turístico. También funcionará como un laboratorio natural a cielo y mar abierto. Investigadores del CONICET podrán estudiar cómo estas estructuras son colonizadas por distintas especies y qué impacto generan en el ecosistema.

Los investigadores del CONICET podrán estudiar cómo estas estructuras son colonizadas por distintas especies. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

El biólogo Nicolás Battini, del Instituto de Biología de Organismos Marinos (Ibiomar), destaca que este tipo de experiencias ya se implementaron en mares como el Rojo o el Mediterráneo, con resultados variados.

“Si están bien monitoreados y conservados, pueden ser beneficiosos”, señaló. Sin embargo, en el caso patagónico se trata de un verdadero experimento ambiental: no hay antecedentes similares más allá de barcos hundidos utilizados como arrecifes.

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La idea de Cartelli nació tras observar experiencias en el exterior, donde estructuras de hormigón ecológico, barcos hundidos e incluso objetos reutilizados se convierten en nuevos refugios para la vida marina. Sin embargo, en Puerto Madryn se apostó por una solución más durable y menos invasiva: materiales diseñados específicamente para integrarse al entorno sin degradarse con el tiempo.

Puerto Madryn fue declarada capital nacional del buceo y las actividades subacuáticas en 2017. Foto: Getty Images/iStockphoto.

El “Restingas Parque Malevo Medina”, cuya inauguración se espera para fines de abril, busca convertirse en un modelo de turismo responsable. Un espacio abierto a buzos, científicos y curiosos, donde la exploración no implique desgaste, sino regeneración.

En una ciudad donde el mar es protagonista, la iniciativa propone una nueva forma de mirar el fondo oceánico: no solo como un destino, sino como un ecosistema que también necesita descanso.