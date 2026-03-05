Nahuel Gallo junto a Patricia Bullrich. Foto: NA

Patricia Bullrich se reunió con Nahuel Gallo y denunció un intento de “apropiación” del caso por parte de la AFA.

“Estuve charlando un rato largo con él, fue una charla muy importante porque como ministra de Seguridad en ese momento seguí el caso desde el primer día”, relató la senadora nacional.

También sostuvo que hubo “cuestiones de carácter íntimo” de la cárcel que Gallo contará cuando esté en “condiciones”.

Además, adelanto que Gallo expresó la necesidad de “seguir en la Gendarmería”. “Primero habrá un tiempo de adaptación y, luego, vendrán las tareas de Gendarmería”.

También señaló que desde la AFA le pidieron a Gallo que mencionara a la entidad como una de las responsables de gestionar su liberación, a lo que el gendarme “se negó” porque “sabe que su país estuvo siempre”.

“Les agradeció de manera privada y no lo quiso hacer público”, acotó Bullrich sobre Gallo.

“Hubo un intento de apropiación. Ellos podían llegar Delcy Rodríguez, son amigos y comparten ese mismo modelo. Nosotros no”, dijo la legisladora sobre las gestiones de la AFA para repatriar al gendarme.

Y añadió que Argentina “siempre tuvo dificultades. Nuestra embajada en Venezuela fue destruida. Gallo está acá y eso es lo importante”, concluyó.