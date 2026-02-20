Explosion en Escuela Superior de Gendarmeria. Foto: NA

El Ministerio de Seguridad se refirió, a través de un comunicado, a la explosión de un paquete bomba en la Escuela Superior de Gendarmería por el que tres personas resultaron heridas.

El bulto tenía como destinatario al ex comandante mayor Diego Gasparutti, que fue director de la escuela entre 2021 y 2022, mientras que actualmente se encuentra retirado desde hace cuatro meses y este vierneingresó al establecimiento para retirar el paquete que detonó.

Por tanto, a través de un escrito oficial, la cartera a cargo de Alejandra Monteoliva, quien estuvo presente en el operativo, ratificó que “se produjo una explosión en el piso 11 de la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina, ubicada en la avenida Paseo Colón 533”.

“El hecho ocurrió cuando personal de la Fuerza manipuló una encomienda que habría sido recibida meses atrás y se encontraba a resguardo en la dependencia. Al abrirla, se generó una explosión que provocó lesiones a dos efectivos”, añadió el escrito.

En tanto, hizo referencia a que ambos fueron derivados al “Hospital Argerich por el SAME, sin riesgo de vida, mientras que un tercer efectivo permanece en recuperación y fuera de peligro”.

“De manera preventiva, se evacuaron a 320 personas: 120 correspondientes al edificio de Paseo Colón 533 y 200 al edificio contiguo de Paseo Colón 525. Se dispuso un operativo de seguridad en la zona y la investigación quedó a cargo del Juzgado Federal del Dr. Marcelo Martínez de Giorgi”, continuó.

En línea, sostuvo que “las tareas periciales son llevadas adelante por la División Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina, el equipo técnico más calificado del país en materia de análisis de explosivos y artefactos complejos, con experiencia específica en intervención, desactivación y peritaje de dispositivos”.

Por último, el escrito remarcó: “El Ministerio continúa trabajando junto a la Justicia y las Fuerzas intervinientes para esclarecer el hecho”.