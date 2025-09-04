Gendarmería peritó el celular de Gerardo Milman y no halló evidencia que lo relacione con el ataque a Cristina Kirchner

El estudio que se hizo al iPhone 14 Pro del diputado se limitó a un específico lapso temporal, comprendido entre el 1 de julio de 2022 y 10 de mayo de 2023, tal como fue requerido por el Juzgado Federal N° 5.

Gerardo Milman, diputado. Foto: NA (Damián Dopacio)

La Gendarmería Nacional finalizó el peritaje al iPhone 14 Pro de Gerardo Milman. Luego de ello, se confirmó que en el celular no hay registros de conversaciones ni material digital que vinculen al diputado con el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner.

El informe, hecho por la División Análisis de Evidencia Digital Forense, fue ordenado por la jueza María Eugenia Capuchetti y ya se había conocido un informe preliminar en julio de 2025.

El objetivo primordial era encontrar cualquier mención a la frase “cuando esté muerta yo voy a estar en la Costa”, que aseguró escuchar de boca de Milman el asesor legislativo Jorge Abello, el 30 de agosto de 2022, en el restaurante Casablanca.

Gerardo Milman, diputado. Foto: NA (Marcelo Capece)

Según consta en el expediente, también se buscó “cualquier otra información que pueda vincularse al intento de homicidio contra la ex Vicepresidenta de la Nación, Cristina E. Fernández de Kirchner, acontecido el 1º de septiembre de 2022”.

La Gendarmería Nacional analizó 650.762 “eventos”, es decir mensajes, llamadas, imágenes, audios y geoposicionamientos de interés. Se identificaron 9.384 “eventos” eliminados, que además de lo que podría haber borrado Milman manualmente también incluyen “actividades automáticas del sistema operativo relacionadas con la conexión y desconexión del dispositivo a fuentes de energía”.

Entre los datos examinados, se contabilizaron más de 12.000 contactos agendados. En cuanto a las comunicaciones, se analizaron 5.891 mails, 103.836 eventos de WhatsApp, 11.432 de WhatsApp Business, 555 de Signal, 12.711 de Telegram, 420 de Instagram y 98 interacciones de X.

Gerardo Milman, diputado. Foto: NA (Mariano Sánchez)

Asimismo, se examinaron 312.674 imágenes y 3.375 audios de voz. Tras la compulsa manual y metódica de todos estos elementos, los peritos determinaron que ninguno tenía información o indicios que se refirieran a un plan para matar a Cristina Fernández de Kirchner.

La resolución del peritaje al celular de Gerardo Milman

El informe señala que el contenido del teléfono de Milman puede considerarse “discordante” con los testimonios del testigo Abello, quien verá más complicada la acusación que pesa sobre él por “falso testimonio” en caso de que el peritaje sea revalidado en instancia superior.

El iPhone 14 Pro de Milman está incautado y en poder de la jueza Capuchetti desde fines de 2023. Nunca se había podido acceder a su contenido hasta mayo de este año, cuando el diputado se presentó espontáneamente en los tribunales federales de Comodoro Py para aportar su clave.

En cuanto al juicio por el magnicidio contra la expresidenta, la fiscalía pidió penas de hasta 15 años de cárcel para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, mientras que Nicolás Carrizo (jefe de “Los Copitos”) recuperó su libertad antes del veredicto.