Andrés Alberto Alemán tenía 28 años y murió en Villa Gesell. Foto: 0221

Un joven de 28 años murió en las últimas horas en Villa Gesell tras protagonizar un violento accidente mientras circulaba en moto por los médanos de la zona norte del partido.

Según confirmaron fuentes locales, el conductor, identificado como Andrés Alberto Alemán, andaba sin casco ni elementos de protección al momento de encontrarse con un médano cortado repentinamente, lo que generó una caída fatal.

El trágico suceso se produjo en el marco de una nueva edición del Enduro del Verano, la competencia de motos y cuatriciclos más importante del continente, que moviliza a más de 1.300 pilotos y a una multitud de aficionados hacia la costa bonaerense.

Tragedia en Villa Gesell, Andrés Alberto Alemán. Foto: gentileza de Minutog.com

Tras el impacto, el motociclista fue asistido inicialmente en el lugar por personal de bomberos voluntarios.

Ante la gravedad de su cuadro clínico, los médicos debieron proceder a su intubación y a la administración de adrenalina, mientras se realizaban maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante el traslado de urgencia hacia el hospital municipal.

No obstante, y pese a los esfuerzos sostenidos por el equipo de emergencias durante el trayecto en ambulancia, el joven ingresó al centro de salud geselino ya sin signos vitales.

Quién era el joven que murió

Alemán perdió la vida este fin de semana tras caer con su moto en un médano cortado dentro de la zona de competencia. Los primeros reportes indicaron que ingresó sin vida al hospital local, ya que no llevaba puesto el casco protector al momento del violento impacto.

Más allá del siniestro, su figura tomó gran trascendencia pública debido a sus abultados antecedentes penales. Las autoridades lo investigaban bajo la sospecha de integrar los mandos jerárquicos de una banda narco que opera en las zonas de Mosconi y Punta Lara, y lo tenían en la mira por un reciente episodio violento y sangriento en su ciudad natal.