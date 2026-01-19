Grave accidente en Villa Gesell con un cuatriciclo. Foto: Freepik

Una nueva jornada de verano en la Costa Atlántica se vio arruinada por otro grave accidente vehicular en la zona de dunas. Un joven de 27 años, oriundo de la localidad bonaerense de Guernica, resultó con heridas graves tras volcar el cuatriciclo en el que circulaba por los médanos del camping Pucará, en Villa Gesell.

De acuerdo con la primera información, el conductor perdió el control del vehículo y terminó dando varios tumbos sobre la arena.

Como consecuencia del violento impacto, la víctima sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave con compromiso facial, además de politraumatismos severos en diversas partes del cuerpo.

Tras el siniestro, fue trasladado de urgencia en una ambulancia al hospital de Pinamar, donde permanece internado en estado crítico mientras los equipos médicos trabajan para estabilizarlo.

Ante la complejidad del cuadro, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a través del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), coordinó un traslado de alta complejidad.

Los médicos confirmaron que el paciente será derivado durante la madrugada en un helicóptero sanitario hacia un hospital especializado en la ciudad de La Plata. Este operativo es similar al realizado días atrás con un niño de 8 años, quien también protagonizó un accidente grave en la zona mientras circulaba con un vehículo UTV.

Grave accidente en Pinamar: qué dice el nuevo parte médico del pequeño Bastián

El nuevo parte médico de Bastián Jerez, el niño de ocho años que está internado en grave estado luego de que la UTV en la que iba chocara de frente con una camioneta en los médanos de Pinamar, indicó que el menor se encuentra “estable” y que continúa en “coma farmacológico”.

Según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en la mañana de este sábado 17 de enero, el menor “permanece clínicamente y hemodinámicamente estable, sin requerimiento de drogas vasoactivas”.

“El paciente se encuentra en coma farmacológico inducido, con asistencia ventilatoria mecánica”, indicaron desde el Hospital Provincial Materno Infantil Victorio Tetamanti y añadieron: “Se aguarda su evolución para iniciar de manera gradual y progresiva el descenso de sedantes, conforme a la respuesta clínica”.

En el informe anterior que corresponde al pasado 16 de enero, los profesionales de la salud indicaron que el niño fue operado por tercera vez, con éxito y además señalaron que tiene “múltiples fracturas de cráneo”.

Cuatriciclos en La Frontera de Pinamar. Foto: Gentileza Clarin

Habló el conductor de la camioneta que chocó contra la UTV

El conductor de la camioneta Amarok que chocó contra la UTV en Pinamar en la que iba Bastián Jerez habló por primera vez a través de sus redes sociales, donde agradeció y pidió por el menor que sigue internado en grave estado.

Manuel Molinari, empresario de Junín, subió un comunicado escueto a su historia de Instagram en el que se expresó sobre la causa en la que está investigado por lesiones culposas.

“Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, comienza el escrito de Molinari.

El joven subrayó que atraviesa un momento difícil, pero que “lo más importante es la salud del niño”: “Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”.

“Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño”, concluyó el mensaje.