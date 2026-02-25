La Policía arrestó a un hombre acusado de amenazar a Patricia Bullrich mediante las redes sociales
La investigación comenzó en mayo de 2025 y la detención de la Policía Federal se efectuó durante la jornada de este martes 25 de febrero.
La Policía Federal arrestó al sospechoso de haber amenazado a Patricia Bullrich. La investigación se había iniciado en mayo de 2025 a partir de las publicaciones en redes sociales de un usuario que difundía imágenes y videos de contenido violento dirigidos contra la exministra de Seguridad.
En uno de los posteos, aparecía la cara de la actual senadora de la Nación junto a consignas como “Muerte a los enemigos del pueblo”.
