El Cabo de la PFA se esposó a la reja de la Casa Rosada por un reclamo salarial y adicionales. Foto: Noticias Argentinas

Miguel Montiel, el cabo de la Policía Federal Argentina que se encadenó a la Casa Rosada, ratificó sus denuncias por corrupción en la Superintendencia de Transporte. Tras haber concluido con su medida de fuerza, el oficial continúa con el proceso judicial y podría reunirse con Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad.

“Esta práctica de corrupción viene de hace años. Se han presentado denuncias y todo queda en la nada. Existen las denuncias que se hicieron, muchas anónimas”, afirmó el agente policial. Y agregó: “Nunca me han amenazado y no tengo miedo. Yo daba por terminada mi carrera policial, pero me dijeron que no me tenían por qué echar”.

Luego de su reclamo público, que incluyó atarse con cadenas a las rejas de la Casa Rosada, con una pancarta que decía “PFA. CORRUPCIÓN. SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE”, Montiel afirmó que desde Presidencia de la Nación se pusieron en contacto con él. Además, confirmó que le aseguraron que podría haber una reunión con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

El cabo Miguel Montiel reveló que cobra $700.000 por mes. Foto: Noticias Argentinas

Sobre la denuncia, el policía afirmó que en la Superintendencia de Transporte, donde trabaja regularmente, circulan “planillas fantasmas”, “adicionales que pagar”, “contenedores que se cubren en estaciones a las que no va personal” o “el pago de embajadas” (sic). Sumado a eso, cargó contra “los que manejan la Superintendencia de Transporte”, tachándolos de “responsables”. “Ellos son conscientes de toda esta corrupción, que no debería existir dentro de la fuerza”, señaló.

Según informó Montiel, habría accedido a reunirse con el oficial Foto: Twitter oficial de Alejandra Monteoliva

El agente explicó que no había denunciado formalmente antes porque le dijeron que “no servía”. “Hay algunos audios y escritos donde prueban cómo se manejan. La Policía Federal pone diez y son tres. Pasaban más costos de los que eran”, explicó en diálogo con Radio Splendid.

Montiel apuntó contra un comisario en específico como responsable de la corrupción. “Quien firma y aprueba los pedidos es el comisario general Omar Farías. Farías maneja todo; él me dijo que no está al tanto de la corrupción. El personal de ferrovía entraba a la oficina del jefe como si fuera su casa", soltó.

Qué pasó con Miguel Montiel, el policía encadenado a la Casa Rosada

Policía Federal

Miguel Montiel fue rodeado por un cordón policial mientras hacía pública su denuncia contra la corrupción. Llevaba consigo el arma de servicio, una pancarta donde señalaba a los responsables y se encontraba uniformado. Luego de la irrupción, fue trasladado a la sede de la PFA para que realice la denuncia en Asuntos Internos.

El objetivo de la instalación de un perímetro rodeando al manifestante era restringir la circulación de peatones y curiosos en el perímetro del incidente. Sin embargo, la escena captó rápidamente la atención de los transeúntes y llegó a los medios de comunicación.

Hasta el momento, Montiel es parte de la Comisaría del Ferrocarril Belgrano Norte. La denuncia no solo apunta contra actos graves de corrupción, sino que además alza la voz contra los bajos salarios y sobornos en la superintendencia.