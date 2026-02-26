Detuvieron al padre de dos de los líderes de “La Banda del Millón”:

Detención del padre de dos de los líderes de “La Banda del Millón”. Foto: NA

Hugo David Castillo, hombre de 47 años, fue detenido por diferentes robos bajo de la modalidad “escruche” y es además el padre de dos de los líderes de la Banda del Millón, la famosa organización delictiva que comete robos en San Isidro, entre ellos a la “abuela influencer”.

Durante la investigación, se constató que uno de sus hijos es Hugo Isaías Castillo San Martín, de 20 años, cumple una sentencia en una unidad carcelaria. También es el papá de Elías Castillo, quien están alojados en la Unidad Penitenciaria N°9 de La Plata.

Detención del padre de los líderes de la Banda del Millón.

En la detención, se secuestró un teléfono celular, un destornillador tipo palanca, un par de medias que sería utilizadas como guantes y uno binoculares.

Los investigadores constataron que Castillo posee antecedentes penales por robo calificado, lesiones leves, daño, encubrimiento y resistencia a la autoridad (entre 2011 y 2020), al tiempo que junto a su esposa, Verónica Alejandra San Martín Marín, de nacionalidad chilena, se encargó de ocultar a uno de sus hijos, Hugo Isaías, cuando este se fugó por el homicidio del empresario Jorge de Marco.

En ese momento, la tarea de Castillo consistió en resguardar al fugitivo y a su pareja en la vivienda de Tortuguitas, así como también la coordinación para su traslado al país trasandino.

Los progenitores ya habían colaborado en el encubrimiento de sus descendientes en diversas causas investigadas por el Fuero Juvenil, como, por ejemplo, un crimen y otros robos cometidos bajo la modalidad de efracción y escalamiento.