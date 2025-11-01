El macro asesinato de la jubilada en San Isidro confirma vínculos con “La Banda del Millón”: las pruebas

Cinco individuos fueron aprehendidos y se dictaron órdenes de detención para tres prófugos, todos presuntamente vinculados a la organización criminal.

Los dos detenidos acusados del robo y asesinato Foto: Policía Bonaerense

La Justicia abrió los celulares de los detenidos por el crimen de María Susana Rodríguez Iturriaga, la jubilada de 81 años que fue asesinada a golpes en su casa del partido bonaerense de San Isidro, y se constataron vínculos con “La Banda del Millón”.

Cinco individuos fueron aprehendidos y se dictaron órdenes de detención para tres prófugos, todos presuntamente vinculados a la organización criminal conocida como “La Banda del Millón”, en el marco de la investigación por el homicidio de María Susana Rodríguez Iturriaga (81) en su domicilio de Barrancas de San Isidro.

El caso dio un giro determinante tras la apertura de urgencia de los teléfonos celulares de los detenidos.

Los allanamientos que fueron clave

El procedimiento se llevó a cabo este viernes, bajo la órbita de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte 1, Los aprehendidos inicialmente son Viera Miguel Ángel Viera (47), Ramiro Emiliano Julio (20), Matías Tamurro (26), Thiago Ponzo (19) y Agustín Gómez (20).

La clave de la investigación se centró en la IPP Nro 14-03-002952-25/00, caratulada “Homicidio Criminis Causa en Ocasión de Robo”, que investiga el crimen de Rodríguez Iturriaga, ocurrido el sábado 25 de octubre, alrededor de las 19:00.

De acuerdo a la ampliación fiscal, la apertura de los celulares de los aprehendidos permitió certificar la existencia de comunicación entre estos y su relación directa con el hecho.

Encontraron muerta a una mujer de 81 años atada de manos Foto: Opinión Frontal y Inforbano

“Se puede certificar la existencia de comunicación entre estos (ya sea por mensajería, videos y fotos) y que los mencionados tienen relación directa con el hecho del que resulta víctima Rodríguez I, pudiendo observar charlas donde los mismos confiesan la perpetración del hecho como así también el asesinato de la víctima”, indica el informe.

Además, el material incautado incluyó “el video del ingreso de estos malvivientes a la vivienda” y la observación de “distintos domicilios señalados como futuros lugares para la comisión de delitos (casas marcadas con imágenes)”.

La pesquisa determinó que los detenidos se comunicaban con dos sujetos que operaban desde sus lugares de alojamiento penal: Thiago Sandoval (18), alias “Polli”, alojado en el Centro de Contención de Menores adultos de Virrey del Pino, y Hugo Isaías Castillo San Martín (18), alias “Castillito”, recluido en la Unidad Carcelaria Nro. 9 de La Plata. Ambos fueron señalados como “líderes de la Banda de mención”, encontrándose purgando pena por el homicidio del empresario Jorge Enrique Demarco, perpetrado el 14 de marzo de 2024 en San Isidro.

Se estableció que Sandoval y Castillo San Martín “organizan los hechos delictivos desde la cárcel, ocupando un rol importante”, armando las bandas criminales a través de un grupo de WhatsApp denominado “La Banda del Millón” para cometer robos bajo la modalidad “escraches / entraderas”.

A partir del análisis telefónico, el fiscal Patricio Ferrari, a cargo de la UFI Martínez, identificó a tres nuevos partícipes: Elián Villalba (18), Paz Santiago Nahuel (20) y Valentín Benítez (16).

El funcionario judicial dispuso siete órdenes de allanamiento y detención para estos ciudadanos, con domicilios en el Barrio La Cava y San Fernando, y dos órdenes de allanamiento en los lugares de alojamiento de Sandoval y Castillo San Martín para el secuestro de sus teléfonos celulares.

Tras el dispositivo de seguridad, se procedió al secuestro de los celulares y la aprehensión de Castillo San Martín en la Unidad Carcelaria número 9, como así también la de Sandoval en el Centro de Contención y se tramitó su traslado a una dependencia policial de San Isidro.

En uno de los domicilios de San Fernando, no se halló a Valentín Benítez, pero se secuestró una Pistola marca COLT Calibre 11.25, a la vez que el resto de los allanamientos arrojaron resultados negativos, por lo que se dispusieron los pedidos de captura para Villalba, Paz y Benítez.

La autopsia de la víctima determinó que sufrió golpes en el rostro, los cuales “no habrían sido causales del deceso pero sí le habría provocado una descompensación donde a posteriori termina falleciendo”.

Las tareas investigativas continúan a cargo del Juzgado de Garantías en turno del Departamento Judicial de San Isidro.