Pitbull, perro. Foto: NA

Un nene de dos años fue atacado por un pitbull en Santa Fe y tuvo que ser trasladado de urgencias al hospital de niños debido a las heridas que le causó la mordida del animal, quien según el relato de la familia, no es la primera vez que intenta atacar a alguien.

El episodio ocurrió durante el mediodía en el barrio Fonavi San Jerónimo, ubicado al sur de la ciudad de Santa Fe, donde crece la preocupación entre los vecinos, ya que indicaron que el perro además de ser agresivo no cuenta con los cuidados y las vacunas correspondientes. En diálogo con Aire de Santa Fe, la abuela del nene contó: “El perro salió de la nada y lo agarró. Se prendió del brazo. Mi nieto lloraba, le sangraba y se le hinchó todo”.

El menor fue atendido por los médcios del Hospital Alassia, Santa Fe Foto: Google street view

El tío del menor, de 16 años, reaccionó de inmediato y logró que el perro soltara lo soltara y se alejara. Tras el ataque, el nene fue trasladado al Hospital Alassia, donde le realizaron las curaciones correspondientes y le aplicaron varias vacunas, ya que el animal no tiene los cuidados veterinarios correspondientes.

Por otro lado, la familia del niño insistió en que el pitbull pertenece a uno de los vecinos del barrio, que ya tuvieron problemas en el pasado por su conducta. “Cada vez que lo largan, ataca a alguien”, insistió la abuela al mencionado sitio web.

El pitbull no tenía ninguna vacuna

Cómo se encuentra el menor que fue atacado por el pitbull en Santa Fe

La abuela del nene de 2 años que fue atacado por el pitbull indicó que su nieto deberá recibir varias inyecciones como parte de los cuidados que demanda la mordedura, para evitar que el cuadro empeore, debido a que el animal no tiene las vacunas al día.

Por otro lado, dijo que cuando intentó hablar con los dueños del animal, no respondieron a los llamados ni abrieron la puerta de su casa. El hecho provocó conmoción entre los vecinos que exigen que se tomen medidas para evitar nuevos ataques. En el lugar trabajó el Comando Radioeléctrico y la Policía Ecológica para intentar apaciguar la situación.