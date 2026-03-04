Tribunales de La Plata. Foto: Redes sociales

Un preso acusado por un presunto abuso sexual resultó gravemente herido al arrojarse desde una ventana del tercer piso en los Tribunales de La Plata.

Fuentes del caso informaron que se trata de Miguel Sacarías, quien fue detenido en la localidad de Tolosa y alojado en Comisaría Sexta hasta ser trasladado a la sede penal en 8 y 56.

Auto donde cayó el detenido por abuso sexual desde el tercer piso de los Tribunales de La Plata. Foto: Gentileza Clarin

El implicado aguardaba, con custodia, una reunión con funcionarios de la Defensora Oficial 4, pero, de forma imprevista, se dirigió hacia una de las ventanas y se arrojó al vacío.

El cuerpo cayó sobre el estacionamiento de los jueces y, ante dicha situación se desplegó un operativo en el lugar y los médicos lo derivaron al Hospital San Martín por politraumatismos y fracturas.