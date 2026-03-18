El Loco Cárdenas, el preso que se escapó en Chubut Foto: Gentileza ADNSUR / Policía de Chubut

Se escapó un preso en Chubut durante una insólita fuga desde el consultorio de la psicóloga en pleno centro de la ciudad de Trelew. El asesino es conocido como Darío Fernando Cárdenas, o “El Loco”, quien fue condenado por un brutal crimen cometido en 2021 durante un juicio por jurados.

El hombre aprovechó a escapar durante el traslado desde el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) hasta una clínica para tener su habitual sesión de psicología. Según informó el medio local Diario Jornada, Cárdenas aprovechó que los guardas no pueden ingresar al consultorio durante lo que dure la sesión para garantizar la privacidad del paciente y escapó en cuestión de segundos.

El Loco Cárdenas, el preso que se escapó en Chubut Foto: Gentileza ADNSUR / Policía de Chubut

El asesino logró saltar desde la ventana y subió a una moto que lo esperaba con el motor encendido en la calle. El hecho desató una rápida búsqueda en toda la región, con controles especiales en rutas que conectan Chubut con Santa Cruz.

Según el ministro de Seguridad de la provincia, Héctor Iturrioz, la fuga no fue improvisada: Cárdenas contaba con un celular que utilizó para coordinar la huida con un cómplice y hasta le exigió al Servicio Penitenciario su derecho a ser asistido psicológicamente por un profesional de salud mental.

Por qué estaba preso “El Loco” Cárdenas

“El Loco” Cárdenas fue condenado por lo ocurrido en la noche del 18 de agosto de 2021. Según el juicio, se presentó en la casa de Alexis Sena, en el barrio Malvinas Argentinas de Trelew, y tras una breve discusión le disparó en la cabeza, ejecutando un ataque premeditado.

El Loco Cárdenas, el preso que se escapó en Chubut Foto: Gentileza ADNSUR / Policía de Chubut

Por este homicidio, Cárdenas fue condenado a 15 años de prisión efectiva por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en marzo de 2024, luego de un veredicto unánime de un jurado popular que no dudó sobre su culpabilidad.

Por la cercanía geográfica, las autoridades creen que el homicida podría haberse desplazado hacia Santa Cruz y se activaron los protocolos necesarios para dar con su paradero cuanto antes.