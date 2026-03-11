Juicio por la muerte de Diego Maradona: Foto: NA/Juan Vargas

El avance del nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona volvió a quedar en pausa. Lo que debía comenzar el 17 de marzo de 2026 sufrió una nueva reprogramación y ahora arrancará el 14 de abril, según resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro tras pedidos presentados por las partes del proceso.

La modificación del cronograma no es la primera en esta extensa causa que lleva más de tres años de idas y vueltas judiciales. La acusación, las defensas y los representantes de la familia del “Diez” coincidieron en que la fecha inicial se vería fuertemente afectada por feriados consecutivos y complicaciones organizativas, lo que impactaría en la continuidad del debate. Por ese motivo, solicitaron una readecuación que finalmente fue aceptada por la mayoría de los magistrados.

Por qué se pospuso nuevamente

El pedido central argumentó que iniciar el juicio en la semana del 17 de marzo provocaría interrupciones casi inmediatas. En esos días coinciden el feriado del 24 de marzo, por el Día de la Memoria, y el del 2 de abril, por Malvinas. Según la acusación, esto generaría un ritmo irregular desde el comienzo e impediría una dinámica sostenida.

Además, las partes acordaron reducir la frecuencia de audiencias: de tres por semana, se pasará a dos (martes y jueves), con el objetivo de agilizar el proceso luego de haberse recortado la lista de testigos de más de 200 a poco más de 100. Esta reprogramación obtuvo el apoyo de la mayoría de los jueces, con una única disidencia.

Diego Maradona en Gimnasia, AGENCIA NA

Quiénes están en el banquillo

Siete profesionales de la salud volverán a enfrentar acusaciones por homicidio con dolo eventual, en relación con la atención que recibió Maradona durante su internación domiciliaria luego de una cirugía por un hematoma subdural. Entre ellos se encuentran:

Leopoldo Luque (neurocirujano)

Agustina Cosachov (psiquiatra)

Carlos Díaz (psicólogo)

Ricardo Almirón (enfermero)

Mariano Perroni (coordinador)

Nancy Forlini (médica de Swiss Medical)

Pedro Di Spagna (médico clínico)

A ellos se suma, en un juicio paralelo por jurados, la enfermera Dahiana Madrid.

Un proceso marcado por escándalos

El nuevo juicio llega después de que el primero fuera anulado en mayo del año pasado, tras la destitución de la jueza Julieta Makintach por haber participado en la filmación de un documental secreto sobre la causa. Esa situación derivó en un escándalo institucional que obligó a recomponer el tribunal y reiniciar todo el proceso.

Durante aquel primer debate habían declarado 44 testigos, incluyendo familiares de Maradona y varios profesionales involucrados en su atención. La nulidad obligó a recomenzar desde cero, generando aún más demoras en una investigación ya compleja.

Diego Maradona en Gimnasia

Qué se espera del juicio que inicia en abril

El debate promete ser extenso y clave para determinar si la atención brindada al ídolo fue negligente y si pudo haberse evitado su muerte el 25 de noviembre de 2020. La nueva fecha del 14 de abril busca garantizar un inicio sin interrupciones y con mayor previsibilidad, algo que no pudo lograrse en los intentos anteriores.

Con una lista de 100 testigos y fuertes presiones sociales y mediáticas, el juicio podría convertirse en uno de los procesos judiciales más relevantes del año en Argentina.