Apareció la niña E. de dos años que estaba desaparecida en Córdoba Foto: redes sociales

La provincia de Córdoba vivió horas de extrema tensión y expectativa luego de la desaparición de Esmeralda Pereyra López, la nena de dos años que había sido vista por última vez el miércoles por la tarde en el barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín. El caso movilizó un operativo sin precedentes en la zona, con la activación de la Alerta Sofía, rastrillajes nocturnos y la participación de cientos de personas entre fuerzas de seguridad, bomberos y vecinos.

Finalmente, este jueves por la mañana, el Ministerio Público Fiscal confirmó que la menor fue encontrada con vida en un descampado cercano a su hogar.

Apareció la niña E. de dos años que estaba desaparecida en Córdoba.

Una desaparición que conmocionó a toda la provincia

Esmeralda había sido vista por última vez alrededor de las 14.30 del miércoles, cuando su mamá preparaba el almuerzo dentro de la vivienda. Según detalló la familia, la niña solía moverse con libertad dentro y fuera de la casa, pero siempre regresaba rápidamente. Esa rutina se quebró de manera abrupta cuando notaron su ausencia y no lograron hallarla dentro del domicilio.

Tras una primera búsqueda por parte de los familiares, la denuncia ingresó alrededor de las 16.00, lo que puso en marcha un operativo urgente para localizarla. La alarma creció cuando se activó la Alerta Sofía, un protocolo que se emplea cuando se considera que la vida de un menor puede estar en riesgo inminente.

Un operativo masivo: drones, helicópteros y controles en rutas

Las horas posteriores fueron un despliegue incesante de recursos.

Más de 200 agentes participaron del operativo.

Se utilizaron drones con visión nocturna , recorridas a pie y patrullaje por zonas rurales.

Desde la madrugada del jueves, un helicóptero se sumó a la búsqueda aérea.

En simultáneo, se reforzaron los controles vehiculares en rutas provinciales ante la posibilidad de que la niña hubiera sido trasladada por terceros.

Vecinos del barrio también se sumaron de manera espontánea a los rastrillajes, con linternas y celulares, recorriendo descampados y montes en las inmediaciones. La tensión social creció cuando comenzaron a circular hipótesis que mencionaban a un circo que había dejado la zona ese mismo día, aunque la policía confirmó que el lugar fue requisado en múltiples ocasiones sin resultados.

Apareció la niña E. de dos años que estaba desaparecida en Córdoba. Foto: redes sociales.

El hallazgo: apareció en un descampado y está fuera de peligro

Pasadas las 11 de la mañana, se confirmó la noticia que devolvió el alivio a la provincia:Esmeralda fue hallada con vida, en un descampado de la misma zona donde había desaparecido. Se encontraba consciente, sin lesiones visibles y fue rápidamente trasladada para ser evaluada por personal médico.

El abuelo de la niña confirmó a la prensa que la familia ya se estaba trasladando al lugar donde había sido encontrada, destacando entre lágrimas que “está bien”, aunque sin brindar mayores detalles por respeto al proceso judicial.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué ocurrió durante las horas en las que estuvo desaparecida. La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, que ahora debe reconstruir el recorrido de la niña y esclarecer si se trató de un extravío accidental o si intervino una tercera persona.

¿Qué viene ahora en el caso?

La prioridad ahora es preservar la salud y el bienestar de Esmeralda, mientras que los investigadores analizan:

El recorrido exacto que pudo haber hecho la niña.

Si existen testigos que hayan visto movimiento en la zona del descampado.

La posible participación de terceros, aunque por ahora no hay información oficial que confirme esta hipótesis.

El barrio continúa conmovido. Muchos vecinos expresaron su alivio, pero también su preocupación por la vulnerabilidad de la zona, caracterizada por terrenos abiertos y poca circulación, lo que dificulta la vigilancia y la reconstrucción de los hechos.