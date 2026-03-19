Apareció la niña E. de dos años que estaba desaparecida en Córdoba. Foto: redes sociales.

La desaparición de E., una niña de apenas dos años, mantuvo en vilo a la ciudad de Cosquín, en la provincia de Córdoba, y generó conmoción a nivel nacional.

El caso activó la Alerta Sofía, el sistema de emergencia que se implementa en situaciones de alto riesgo para menores, y movilizó a fuerzas de seguridad, bomberos y equipos especializados en una intensa búsqueda.

El hecho ocurrió el miércoles por la tarde en el barrio San José Obrero, una zona periférica de Cosquín caracterizada por su urbanización irregular, calles de tierra y amplios espacios sin edificar. Allí, la menor fue vista por última vez en la casa de sus abuelos, ubicada en la intersección de Santiago Ayala y Pablo Trullenque.

Cómo es Cosquín y el barrio donde ocurrió la desaparición de Esmeralda

Cosquín es una ciudad ubicada en el Valle de Punilla, a unos 60 kilómetros de la capital provincial, Córdoba. Es conocida a nivel nacional e internacional por el Festival Nacional de Folklore, uno de los eventos culturales más importantes del país. Sin embargo, más allá de su perfil turístico, la ciudad presenta marcadas diferencias entre su centro urbano y los barrios periféricos.

Cosquín, Córdoba. Foto: Gobierno de Córdoba.

El barrio San José Obrero, donde desapareció Esmeralda, se encuentra en una zona de transición entre el área urbanizada y sectores semi rurales. Allí predominan viviendas familiares dispersas, terrenos amplios y descampados, lo que dificulta las tareas de rastrillaje y control visual.

Este tipo de entorno, con escasa circulación peatonal y vehicular en determinados horarios, genera condiciones particulares para la investigación, ya que reduce la cantidad de testigos potenciales y amplía el área de búsqueda.

El momento de la desaparición

Según relató su madre, Tania López, la niña se encontraba bajo su cuidado en todo momento. La mujer explicó que la perdió de vista durante apenas unos segundos mientras preparaba el almuerzo, alrededor de las 14.30. “Alguien me sacó a mi hija”, afirmó.

En medio de la angustia, también sostuvo: “Nosotras siempre estuvimos pendientes de mi hija, es imposible que me digan a mí que yo la descuidé. Fue un segundo”.

La tía de la menor, Florencia, respaldó esta versión y señaló que la niña solía moverse dentro de un radio cercano a la vivienda. No obstante, ese día habría salido hacia el exterior y no regresó.

Desde el momento de la denuncia, se desplegó un operativo que incluye el trabajo coordinado de la policía, bomberos voluntarios y equipos especializados. Las tareas abarcan tanto el entorno inmediato de la vivienda como zonas aledañas.

Según informaron fuentes oficiales, “Hemos incorporado equipos de detección térmica, de rescate en altura, equipos de drones que vamos a ir sumando y también vamos a incorporar perros de búsqueda y más personal”.

La presencia de descampados, vegetación irregular y terrenos abiertos obliga a utilizar tecnología avanzada y ampliar progresivamente el radio de búsqueda.

Para la familia, la posibilidad de un extravío accidental resultaba poco probable debido a las características del lugar. “La verdad es que no sé qué pasó con mi hija. No sé, para mí se la han llevado”, expresó la madre.

La menor fue descripta como de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño oscuro ondulado hasta los hombros, ojos marrones y una altura aproximada de 60 centímetros. Al momento de desaparecer, vestía un body gris claro, estaba descalza y sin pañales.