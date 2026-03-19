Un hombre se prendió fuego en Rosario por un deuda. Foto: Captura de video.

Un hombre de 36 años resultó hospitalizado y con quemaduras graves tras haberse prendido fuego en una garita de seguridad, frente a una empresa, por una presunta deuda salarial, en Rosario.

Luego de ingresar al predio, el hombre se encerró en el apartado con un encendedor y un bidón de combustible y se activó un pulsador de alarma.

Un hombre se prendió fuego en Rosario por una deuda salarial. Video: NA

La víctima quería cobrar el dinero que la empresa debió pagarle por su labor como vigilador, que había realizado meses atrás, como empleado tercerizado.

El personal policial intentó que el hombre modificara su parecer. Recibió una descarga eléctrica con una pistola taser y, sin embargo, se roció con combustible y se prendió fuego.

Un hombre se prendió fuego en Rosario por un deuda. Foto: Captura de video.

“¡No quiero 500 mil pesos! Quiero toda mi plata, no me la vas a pagar más“, se escuchó exclamar al empleado.

Al prenderse fuego, las llamas alcanzaron a dos agentes que ya estaban dentro de la garita.