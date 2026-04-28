martes, 28 de abril de 2026, 10:00

Si vivís en Rosario o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Santa Fe promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Rosario

Mañana
Cubierto
10°
Viento
Noroeste 7 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
18°
Viento
Noroeste 11 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Norte 14 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Rosario se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 14 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 21° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Rosario.

Máxima: 19°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:33
Puesta del sol18:26
Horas de luz10h 53m
Fase lunarCreciente
Iluminación91%

¿Cómo estará el tiempo hoy en Rosario?

Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en Rosario indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Rosario?

El sol sale hoy en Rosario a las 07:33 y se pone a las 18:26, dando aproximadamente 10h 53m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Rosario?

El índice UV máximo esperado para hoy en Rosario es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Rosario?

El pronóstico para hoy en Rosario indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Rosario?

Para este 28 de abril de 2026, los vientos en Rosario soplarán a una velocidad de 14 - 29 km/h.

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noroeste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noroeste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 10° Noroeste 7 - 15 km/h 0% Cubierto
10:00 10° Norte 8 - 15 km/h 0% Cubierto
11:00 11° 11° Norte 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Noroeste 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Noroeste 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Noroeste 12 - 28 km/h 0% Soleado
15:00 19° 19° Noroeste 12 - 28 km/h 0% Soleado
16:00 19° 19° Noroeste 11 - 28 km/h 0% Soleado
17:00 18° 18° Noroeste 11 - 25 km/h 0% Soleado
18:00 16° 16° Norte 8 - 21 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Norte 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
20:00 14° 14° Norte 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Norte 14 - 25 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Norte 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Norte 12 - 26 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Norte 13 - 24 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.