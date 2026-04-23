Tren a Rosario Foto: Foto generada con IA Canal 26

En una época marcada por la velocidad, los vuelos low cost y los viajes exprés, todavía existe una forma de recorrer el país que parece detenida en el tiempo. Es lenta, silenciosa y sorprendentemente accesible. El tren que une Buenos Aires con Rosario continúa en funcionamiento regular y se mantiene como el recorrido ferroviario de pasajeros más extenso del país. No solo es una rareza: es una experiencia que combina viaje, memoria y precio bajo en un mismo trayecto.

Mientras gran parte del sistema ferroviario de larga distancia se redujo o quedó suspendido, este servicio sigue rodando, noche tras noche.

Un viaje que empieza cuando la ciudad se apaga

La experiencia comienza al caer la tarde. Desde Retiro, el tren parte cuando Buenos Aires empieza a bajar el ritmo. No hay apuro ni promesas de llegada rápida: el recorrido demanda más de siete horas hasta Rosario Norte y nadie parece sorprendido por eso.

A bordo, los pasajeros se acomodan como quien se prepara para una pausa larga. Hay mochilas, termos, bolsos de mano y miradas que saben que el viaje será lento. Afuera, las luces urbanas se van apagando y el paisaje se convierte en una secuencia de sombras y estaciones breves.

El trayecto ferroviario que quedó en pie

Hoy, este servicio Buenos Aires–Rosario es el más largo que se mantiene activo dentro de la red ferroviaria nacional. Otros recorridos históricos que unían el centro del país con provincias más alejadas quedaron en el camino. Eso convirtió a este tren en una excepción y, al mismo tiempo, en un símbolo.

El interior de los trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos.

No une solo dos ciudades: conecta épocas. La Argentina ferroviaria que fue con la que aún insiste en existir.

Cuánto cuesta viajar en tren hoy

Uno de los grandes motivos por los que este tren sigue teniendo pasajeros es el precio. En un contexto de aumentos constantes, el costo del pasaje es notablemente más bajo que el de otras alternativas.

Actualmente, viajar en tren entre Buenos Aires y Rosario cuesta entre $11.700 y $16.800, según la clase elegida. La Primera Clase ofrece la opción más económica, mientras que Pullman, con mayor comodidad, se ubica en el rango superior, aunque siempre por debajo de los $20.000.

Ese valor lo convierte en uno de los viajes interurbanos más accesibles del país. Para algunos pasajeros es una escapada distinta; para otros, la única forma posible de trasladarse.

La vida adentro del tren durante la noche

Una vez en marcha, el viaje impone su propia rutina. Algunos intentan dormir, otros leen o miran por la ventana aunque afuera solo se distingan sombras. El coche comedor, encendido durante la madrugada, funciona como un refugio: café caliente, charlas cortas y silencios largos.

Cada parada trae una escena mínima. Campana, Zárate, San Pedro, Ramallo, San Nicolás. Alguien baja con un bolso gastado, alguien sube casi corriendo, el tren vuelve a avanzar. El país, en fragmentos breves.

Llegar de madrugada sin épica, pero con sentido

El arribo a Rosario Norte ocurre cuando la ciudad todavía duerme. No hay aplausos ni anuncios ruidosos. El tren frena y el viaje termina sin dramatismo, como empezó. Sin embargo, deja una sensación clara: cumplió su función.

Opciones low cost para viajar en tren. Foto Trenes Argentinos

En una Argentina donde viajar suele ser caro y rápido, este tren ofrece exactamente lo contrario. Es económico, constante y previsible. No promete confort de lujo ni tiempos récord. Promete llegar.

Una escapada distinta, lejos del viaje exprés

Para quienes buscan una escapada diferente, este recorrido no vende paisajes espectaculares ni servicios premium. Ofrece algo cada vez más escaso: tiempo. Tiempo para mirar, para pensar, para cruzar el país sin desconectarse del todo.

Mientras siga circulando, el tren Buenos Aires–Rosario no será solo un medio de transporte. Será una prueba de que, incluso en un país que cambió de manera vertiginosa, todavía hay viajes que se resisten a desaparecer.