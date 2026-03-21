Inseguridad y violencia: quisieron hacer justicia por mano propia con un motochorro detenido en Mar del Plata
El joven de 18 años fue agredido mientras era llevado detenido. Las violentos imágenes que reflejan el hartazgo por la inseguridad.
Un violento hecho se vivió en Mar del Plata, donde un joven, que había sido detenido por la policía tras ser acusado de un robo, fue atacado a golpes por un hombre en plena vía pública.
El episodio ocurrió cuando el sospechoso era llevado con la cara cubierta con su propia remera y custodiado por tres agentes, mientras un grupo de personas seguía la escena. Entre ellos se encontraba el agresor, quien había registrado previamente la situación con su celular.
Al llegar a nivel de calle, cuando los policías se disponían a subir al detenido a un patrullero, el hombre apagó su celular y, de manera repentina, lanzó un golpe de puño directo al rostro del sospechoso.
Hasta el momento se desconoce si el agresor tenía algún vínculo con el hecho investigado.
El hecho que indignó a los vecinos
El hecho ocurrió frente al restaurante Manolo, donde los dos hombres intentaron arrancarle una cadena a una mujer. La víctima logró resistirse y los delincuentes intentaron escapar en su moto.
Sin embargo, una maniobra de un colectivero les cerró el paso y los testigos pudieron identificar a los delincuentes, que presuntamente venían cometiendo ilícitos en otros puntos de Playa Chica.
Uno de ellos alcanzó a escapar entre los peatones, mientras que el joven de 18 años cayó al suelo y fue retenido por los vecinos, que permanecieron junto a él hasta la llegada de la Policía.