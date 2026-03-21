Agresión a un motochorro detenido en Mar del Plata. Foto: NA

Un violento hecho se vivió en Mar del Plata, donde un joven, que había sido detenido por la policía tras ser acusado de un robo, fue atacado a golpes por un hombre en plena vía pública.

El episodio ocurrió cuando el sospechoso era llevado con la cara cubierta con su propia remera y custodiado por tres agentes, mientras un grupo de personas seguía la escena. Entre ellos se encontraba el agresor, quien había registrado previamente la situación con su celular.

Al llegar a nivel de calle, cuando los policías se disponían a subir al detenido a un patrullero, el hombre apagó su celular y, de manera repentina, lanzó un golpe de puño directo al rostro del sospechoso.

Agresión a un motochorro detenido en Mar del Plata. Video: NA.

Hasta el momento se desconoce si el agresor tenía algún vínculo con el hecho investigado.

El hecho que indignó a los vecinos

El hecho ocurrió frente al restaurante Manolo, donde los dos hombres intentaron arrancarle una cadena a una mujer. La víctima logró resistirse y los delincuentes intentaron escapar en su moto.

Sin embargo, una maniobra de un colectivero les cerró el paso y los testigos pudieron identificar a los delincuentes, que presuntamente venían cometiendo ilícitos en otros puntos de Playa Chica.

Uno de ellos alcanzó a escapar entre los peatones, mientras que el joven de 18 años cayó al suelo y fue retenido por los vecinos, que permanecieron junto a él hasta la llegada de la Policía.