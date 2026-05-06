Seclantás, Salta. Foto: Argentina.gob.ar

Un pequeño pueblo de apenas 300 habitantes, en pleno corazón de los Valles Calchaquíes, sobresale por su belleza natural y su atractivo turístico, ideal para una escapada de fin de semana largo. Se trata de Seclantás, una pintoresca localidad de la provincia de Salta que ofrece senderos, miradores y la cercanía de un río que completa su encanto.

Reconocido por la excelencia de sus tejidos artesanales —considerados entre los mejores del norte argentino—, el destino también es conocido como la Cuna del Poncho Salteño. Aún poco explorado dentro del NOA, sorprende por sus paisajes imponentes y la tranquilidad que transmite a quienes lo visitan.

Seclantás, Salta. Foto: Argentina.gob.ar

Este rincón de la puna salteña invita a recorrerlo a pie. Un itinerario ideal puede comenzar en la plaza principal, La Junta, y continuar hacia la iglesia San Pedro de Nolasco, una joya colonial construida en el siglo XVIII.

Seclantás, el pueblito ideal para disfrutar de la gastronomía y la aventura en montañas

Respecto a la gastronomía de Seclantás, los lugareños preparan platos tradicionales del norte argentino, como las empanadas salteñas, el locro y los tamales, todos ellos elaborados con productos frescos de la región. Además, los vinos locales, provenientes de las bodegas de los Valles Calchaquíes, son el acompañante ideal para estas comidas.

Seclantás, pueblo. Foto: seclantas.gob.ar

El pueblito de Seclantás también es un lugar ideal para hacer senderismo y trekking: a pocos kilómetros del pueblo se encuentra el Puente del Diablo, una curiosa formación geológica con forma de arco natural y que atraviesa el pequeño Río Calchaquí.

Otro lugar imperdible para descubrir cerca de Seclantás es el Cerro Tintín, un atractivo natural para quienes aman las vistas panorámicas y el contacto con la naturaleza. Desde lo alto, se puede disfrutar de una vista maravillosa de los paisajes áridos y montañosos de los Valles Calchaquíes.

Seclantás, pueblo. Foto: seclantas.gob.ar

Cómo llegar a Seclantás desde Salta capital

Desde Salta capital se debe tomar la Ruta Nacional 68 y luego ir por la Ruta Provincial 33, hasta pasar el Parque Nacional Los Cardones.

Allí, se debe combinar con la Ruta Provincial 42 y la Ruta Nacional 40. Es un camino de aproximadamente 170 kilómetros, por lo que se traduce en un viaje de cerca de 4 horas en auto.