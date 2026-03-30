Felipe Pettinato y Melchor Rodrigo. Foto: NA.

Felipe Pettinato enfrenta un juicio por una causa en la que está acusado del delito de estrago doloso seguido de muerte de su amigo y neurólogo Melchor Rodrigo. Este lunes se llevaron a cabo los alegatos de la fiscalía, que pidió 4 años y 7 meses de prisión.

Se plantea la recta final del debate oral en el Tribunal Oral en lo Criminal N°14 y Fernando Klappenbach, a cargo de la fiscalía, comenzó en esta jornada con el alegato de cierre y allí solicitó que Felipe Pettinato sea condenado por el delito de incendio culposo, seguido de muerte.

Juicio contra Felipe Pettinato. Foto: captura de pantalla/redes sociales.

El detalle de las acusaciones contra Felipe Pettinato

Durante el desarrollo del juicio, Klappenbach afirmó que el acusado fue quien provocó el incendio que terminó con la vida de Rodrigo el 16 de mayo de 2022, en el departamento de Pettinato, ubicado en el barrio porteño de Belgrano.

A lo largo de su exposición, sostuvo que las pruebas reunidas permiten reconstruir con claridad la responsabilidad del imputado en el hecho.

La querella fue la primera en presentar sus alegatos ante el tribunal integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle. En su argumentación, remarcó como circunstancia agravante la existencia de una condena previa por abuso sexual, y subrayó que, tras el incendio que derivó en la muerte de Rodrigo, el acusado no brindó ningún tipo de auxilio efectivo, ni oportuno ni adecuado, pese a la gravedad de la situación.

En ese sentido, el abogado Alejandro Drago sostuvo que “Pettinato generó un peligro jurídicamente desaprobado”, al explicar que el fuego no se inició en un contexto doméstico habitual, como una cocina o una parrilla, sino de manera intencional en el living del inmueble. Según detalló, el acusado habría prendido fuego sobre un sillón y sobre la ropa de Melchor, quien se encontraba durmiendo en ese momento, lo que incrementó notablemente el riesgo y las consecuencias del hecho.

Izquierda: Melchor Rodrigo, víctima / Derecha: Felipe Pettinato, acusado. Foto: NA.

De acuerdo con el cronograma previsto, se espera que el próximo lunes 6 de abril sea el turno de la defensa de Pettinato para presentar su alegato final. Una vez concluidas todas las exposiciones, el tribunal dará a conocer el veredicto en una instancia posterior.