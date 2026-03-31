Detuvieron al papá de Enzo Pérez. Foto: IG @enzonicolasperez35

El padre del futbolista Enzo Nicolás Pérez, figura de River Plate y actualmente en Argentinos Juniors, fue detenido en Mendoza, por una denuncia por abuso sexual simple en su contra.

Carlos Pérez (68) fue arrestado y la Justicia evalúa su caso. El arresto tuvo lugar en el departamento de Maipú en la noche del lunes, luego de que quedara radicada la denuncia realizada por su propia pareja.

¿Cómo fueron los hechos que derivaron en la detención del padre de Enzo Pérez?

Según fuentes policiales, la situación salió a la luz cuando la menor -de 12 años- acudió a su mamá para contarle algo sucedido días atrás en la casa que compartían los tres en la calle Montecaseros.

Según el relato, el abuso habría ocurrido el sábado pasado, en un momento en el que la adolescente estaba en la planta baja y su madre en el piso superior.

La chica habría bajado a buscar el cargador de su celular y en ese instante, Carlos Pérez se habría acercado a ella, la habría abrazado e intentado besarla en la boca. Asimismo, el hombre le habría dicho unas palabras inapropiadas. Frente a esto, la menor logró apartarse.

Carlos Pérez, padre de Enzo Pérez. Foto: YouTube.

Luego de que la niña relatara lo ocurrido, su madre optó por retirarse del domicilio junto a ella y dirigirse a una dependencia policial para formalizar la denuncia. Con ese testimonio como punto de partida, la fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, María de las Mercedes Moya, ordenó la detención inmediata de Carlos Pérez en la vivienda familiar.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 21.45, cuando efectivos de la Subcomisaría Coquimbito concretaron la aprehensión y trasladaron al acusado a la sede policial, donde permanece alojado mientras avanza la investigación.

En simultáneo, intervino el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), que brindó asistencia tanto a la menor como a su entorno familiar. Este organismo, especializado en la evaluación y contención de niños en situaciones de presunto abuso, elaborará un informe inicial para la fiscalía con detalles sobre el estado de la víctima y su contexto. Según fuentes oficiales, la causa fue caratulada como abuso deshonesto.