El anestesista Alejandro Zalazar. Foto: NA

Alejandro Zalazar, anestesista de 31 años, fue encontrado muerto en su departamento de Palermo junto a una gran cantidad de elementos descartables y con una vía conectada en su pie derecho.

Esto generó una investigación sobre el presunto robo estiga el supuesto robo de fármacos del Hospital Italiano y una organización que realizaba las llamadas “Propo Fest” (fiesta del propofol).

Hospital Italiano

¿Qué son las Propo Fest?

El fallecido, que se desempeñaba como anestesista en el Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez y era ex residente del Hospital Rivadavia, fue denunciado por la aparente promoción de “viajes controlados”, mediante los que ofrecía a los clientes propofol y fentanilo para generar un “estado de relajación” o “conciencia extrema”.

La otra versión se vincula con “fiestas sexuales” organizadas por el médico vía WhatsApp; en estos eventos se habrían utilizado estos fármacos, adonde asistían conocidos o amigos del profesional.

Alejandro Zalazar trabajaba en el Hospital Gutiérrez Foto: Wikipedia

Cómo avanza la investigación

La Justicia intenta reconstruir varios aspectos clave:

Cómo accedía el anestesista a los medicamentos

Si existieron robos sistemáticos de fármacos

Quiénes participaron de los encuentros investigados

Si hubo responsabilidades institucionales o fallas de control

Además, no se descarta que surjan nuevas imputaciones a medida que se analicen dispositivos electrónicos, movimientos de stock sanitario y declaraciones testimoniales.