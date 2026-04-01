Muerte de anestesista en Palermo: qué son las “Propo Fest”, fiestas privadas vinculadas con los medicamentos robados
La muerte de Alejandro Zalazar en un departamento destapó una presunta organización que robaba fármacos en hospitales. ¿Cómo avanza la investigación?
Alejandro Zalazar, anestesista de 31 años, fue encontrado muerto en su departamento de Palermo junto a una gran cantidad de elementos descartables y con una vía conectada en su pie derecho.
Esto generó una investigación sobre el presunto robo estiga el supuesto robo de fármacos del Hospital Italiano y una organización que realizaba las llamadas “Propo Fest” (fiesta del propofol).
¿Qué son las Propo Fest?
El fallecido, que se desempeñaba como anestesista en el Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez y era ex residente del Hospital Rivadavia, fue denunciado por la aparente promoción de “viajes controlados”, mediante los que ofrecía a los clientes propofol y fentanilo para generar un “estado de relajación” o “conciencia extrema”.
La otra versión se vincula con “fiestas sexuales” organizadas por el médico vía WhatsApp; en estos eventos se habrían utilizado estos fármacos, adonde asistían conocidos o amigos del profesional.
Cómo avanza la investigación
La Justicia intenta reconstruir varios aspectos clave:
- Cómo accedía el anestesista a los medicamentos
- Si existieron robos sistemáticos de fármacos
- Quiénes participaron de los encuentros investigados
- Si hubo responsabilidades institucionales o fallas de control
Además, no se descarta que surjan nuevas imputaciones a medida que se analicen dispositivos electrónicos, movimientos de stock sanitario y declaraciones testimoniales.