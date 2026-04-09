Tati Leclercq y Delfina Lanusse Foto: NA

En la continuidad de las investigaciones por la muerte del anestesista Alejandro Zalazar, quien falleció por sobredosis en su departamento de Palermo, la Justicia determinó que Chantal Leclercq y Delfina Lanusse estuvieron en el inmueble horas antes de que el médico fuera hallado muerto.

Lo confirmaron las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio, en el que se las ve ingresando junto a otras dos médicas.

Tati Leclercq y Delfina Lanusse Foto: Instagram

Además, a Fini Lanusse se la ve salir con un objeto en la mano que, por su tamaño, sería compatible con una tablet de Zalazar.

Ahora, los investigadores buscan determinar las causas de la visita de aquel día.

El anestesista Alejandro Zalazar. Foto: NA

Además, la hermana de la víctima denunció que Chantal Leclercq manipuló el celular del anestesista cuando ya estaba muerto.