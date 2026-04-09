Muerte del anestesista: confirman que Tati Leclercq y Fini Lanusse estuvieron en el departamento del médico que falleció por sobredosis
Lo determinaron las filmaciones de la casa de Alejandro Zalazar. Además, aparecen otras dos mujeres ingresando al departamento.
En la continuidad de las investigaciones por la muerte del anestesista Alejandro Zalazar, quien falleció por sobredosis en su departamento de Palermo, la Justicia determinó que Chantal Leclercq y Delfina Lanusse estuvieron en el inmueble horas antes de que el médico fuera hallado muerto.
Lo confirmaron las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio, en el que se las ve ingresando junto a otras dos médicas.
Además, a Fini Lanusse se la ve salir con un objeto en la mano que, por su tamaño, sería compatible con una tablet de Zalazar.
Ahora, los investigadores buscan determinar las causas de la visita de aquel día.
Además, la hermana de la víctima denunció que Chantal Leclercq manipuló el celular del anestesista cuando ya estaba muerto.