Tiroteo en Almagro. Foto: Captura

En un episodio confuso que todavía es investigado, una oficial de la Policía Federal Argentina disparó dentro de un auto de una aplicación de viajes en el barrio porteño de Almagro, dejando un saldo de cuatro personas heridas.

Debido a los gritos y los disparos, vecinos cercanos al cruce de Venezuela y Maza, se presentaron al lugar y dialogaron con la prensa. Una de ellas fue Juana, quien contó que segundos después del hecho escuchó que la mujer policía gritó “¿Qué hice?”.

Tiroteo en Almagro. Video: NA.

Mientras continúa la conmoción, la vecina del barrio contó ante la prensa lo que sucedió: “Estaba medio dormida cuando escuché tres o cuatro tiros. Fue cerca de las 08.00”, comenzó relatando.

Y sumó: “Escuché a una mujer que gritaba, no se entendía muy bien, hasta que en un momento dijo ‘¿qué hice?’”, en relación a la agente, que terminó detenida.

En tanto, Juana señaló que se asomó por la ventana porque le “llamaba la atención el ruido y los gritos, es un barrio tranquilo”.

“Veo que, cuando llegó a la esquina de la calle Venezuela, la quisieron asistir, pero estaba muy nerviosa, solo decía que llamen a su marido”, recordó.

Tiroteo en Almagro. Foto: captura video.

Qué se sabe del tiroteo en Almagro

Pasadas las 8 de la mañana, la cabo primero de la Policía Federal se subió al vehículo en el barrio porteño de Liniers, en el que ya había dos hombres y una mujer que venían de la localidad bonaerense de Moreno.

En medio del recorrido la agente comenzó a sentirse descompuesta y solicitó al chofer que detenga la marcha, pero el sujeto se negó, según indicaron fuentes del caso. En ese momento, la mujer creyó que podría estar siendo víctima de algún tipo de ilícito, por lo que efectuó disparos hiriendo a todos los pasajeros.

Tras la llegada de los efectivos, los demás pasajeros manifestaron no conocerse entre sí, por lo que se investigan las razones por las que la oficial disparó.

Los heridos son un hombre de 50 años, quien manejaba y que recibió un disparo en el tórax y espalda, otro hombre, de 33, que viajaba en el asiento del acompañante y fue herido en el tórax del lado izquierdo. Ambos fueron trasladados al Hospital Ramos Mejía.

Además, en el asiento trasero, fue herido en la pierna izquierda un hombre de 50 años y una mujer, de 30, que se encontraba en el medio y que recibió un disparo en el brazo izquierdo, pierna derecha y abdomen, y los dos fueron derivados al Hospital Penna.

La mujer policía quedó detenida mientras se investiga lo ocurrido y en el lugar hubo un operativo del SAME y de la Policía de la Ciudad.