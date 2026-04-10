Desmantelaron un desarmadero de autos clandestinos en La Matanza Foto: Fuente: Policía bonaerense

Un importante operativo policial encubierto logró desarticular un desarmadero clandestino de autos en La Matanza, donde tres personas fueron detenidas y se recuperaron al menos seis vehículos que estaban listos para ser desguazados. El procedimiento fue llevado adelante por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) local, dependiente de la Policía bonaerense.

El allanamiento fue realizado entre los días miércoles y jueves en Isidro Casanova, donde se secuestraron 45 autopartes, herramientas y distintos elementos vinculados al robo automotor. Según los investigadores, el lugar funcionaba como centro de acopio, desmantelamiento y comercialización ilegal de piezas.

Desmantelaron un desarmadero de autos clandestinos en La Matanza Foto: Fuente: Policía bonaerense

La causa continúa en investigación con intervención judicial y peritajes en curso, mientras se busca determinar el alcance de la organización y las posibles conexiones con otros hechos delictivos de la región.

Cómo comenzó la investigación y el seguimiento encubierto

La pesquisa se inició a partir de tareas de inteligencia realizadas por la DDI, que logró identificar una vivienda sospechada de ocultar vehículos robados para su posterior desguace. Con esa información, los agentes montaron una vigilancia encubierta en las inmediaciones del domicilio.

Durante el operativo, los efectivos detectaron la salida de un Alfa Romeo MiTo con patente apócrifa. El vehículo fue seguido e interceptado, lo que derivó en la detención de su conductor, identificado como Fabián Ariel Galván, de 35 años. Al verificar los datos del auto, se constató que tenía pedido de secuestro activo por hurto agravado desde marzo de 2025 solicitado por la fiscalía de Lomas de Zamora.

Durante los allanamientos, se encontraron autopartes correspondientes a distintos modelos como Volkswagen Suran, Peugeot 206, Chevrolet Corsa y Ford Focus, todos vinculados a causas por robo o hurto en distintas fiscalías.

Desmantelaron un desarmadero de autos clandestinos en La Matanza Foto: Fuente: Policía bonaerense

Según las fuentes, el desarmadero tendría conexión con al menos once vehículos robados, de acuerdo a los pedidos de secuestro activos registrados en la investigación.

La Justicia ordenó pericias sobre los teléfonos secuestrados y continúa con el análisis del material incautado para determinar la estructura de la organización. Los tres detenidos quedaron a disposición judicial en el marco de una causa por robo automotor y comercialización ilegal de autopartes. En tanto, los investigadores no descartan nuevas detenciones a medida que avance la pesquisa.