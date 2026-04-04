Línea 172 Foto: Foto generada con IA

Miles de vecinos de La Matanza deberán reorganizar sus viajes cotidianos debido a importantes cambios en los recorridos de dos de las líneas de colectivos más utilizadas del distrito. Las modificaciones responden a la ejecución de obras viales y afectarán tanto a trayectos temporales como a recorridos permanentes, según el servicio y la zona.

Las empresas responsables del transporte confirmaron que los cambios ya comenzaron a aplicarse en algunos ramales y que otros entrarán en vigencia en los próximos días, por lo que es clave que los pasajeros conozcan el nuevo esquema para evitar demoras y confusiones.

Qué líneas de colectivos cambian su recorrido en La Matanza

Las líneas afectadas por estas modificaciones son la 338 y la 172, dos servicios fundamentales para la conectividad entre distintas localidades del oeste del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.

Ambas líneas transportan diariamente a miles de personas que se movilizan por trabajo, estudio y trámites, por lo que el impacto del cambio es significativo en San Justo, Morón, Atalaya, Liniers y Caballito, entre otras zonas.

Línea 338: desvíos por obras durante al menos 60 días

En el caso de la línea 338, los cambios comenzaron a regir desde el 25 de marzo y se deben a obras que se están realizando en distintos puntos del distrito. Según lo informado, los desvíos se extenderán aproximadamente por 60 días, aunque el plazo podría ajustarse de acuerdo con el avance de los trabajos.

Los ramales que presentan modificaciones son:

San Justo / Morón por Ruta Provincial N°4

Morón por Pasco

Varela por Belgrano

Varela por Camino Parque Centenario

Durante este período, las unidades circularán por calles alternativas, lo que puede generar variaciones en los tiempos de viaje y en la ubicación de algunas paradas habituales. Desde la empresa recomiendan a los usuarios salir con anticipación y consultar el recorrido actualizado antes de viajar.

Línea 172: cambio de recorrido permanente desde abril

Por su parte, la línea 172, que conecta Atalaya con Liniers y Caballito, también tendrá una modificación relevante. A partir del lunes 6 de abril, se implementará un nuevo recorrido entre la cabecera y la Ruta Provincial N°4.

Este cambio, a diferencia del caso de la 338, será permanente y busca reorganizar la traza para mejorar la circulación en una zona donde se registran obras y alto flujo vehicular.

La línea 172 mantiene sus dos ramales principales:

Recorrido A: Caballito (Av. Acoyte y Av. Rivadavia) – Atalaya, pasando por Barrio Marina

Recorrido B: Caballito – Atalaya, circulando por Ingeniero Brian

Sin embargo, el tramo inicial sufrirá variaciones que los usuarios habituales deberán tener en cuenta, sobre todo quienes toman el colectivo desde la terminal.

Colectivos que cambian recorrido Foto: Facebook

Cómo impactan estos cambios en los usuarios

Las modificaciones en los recorridos pueden generar cambios en paradas, demoras temporales y nuevos puntos de ascenso y descenso, especialmente durante los primeros días de implementación. Por ese motivo, se recomienda:

Chequear el recorrido actualizado antes de salir

Prestar atención a la cartelería en paradas y unidades

Consultar con los choferes ante cualquier duda

Salir con mayor margen de tiempo, sobre todo en horas pico

Un contexto de obras y reordenamiento del transporte

Estos cambios se enmarcan en un proceso más amplio de obras viales y reordenamiento del transporte público en La Matanza, uno de los partidos más poblados del país. El objetivo es mejorar la infraestructura y optimizar la circulación, aunque en el corto plazo implique ajustes para los pasajeros.

Mientras duren las obras y se consolidan los nuevos recorridos, las autoridades y las empresas aseguran que continuarán informando cualquier novedad para minimizar el impacto en los usuarios.