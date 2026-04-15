Presentación del Arco del Triunfo en Washington. Foto: REUTERS

La Casa Blanca presentó oficialmente los planes de Donald Trump para construir un gran arco del triunfo en Washington con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se conmemora este año.

En su conferencia de prensa semanal, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, mostró una imagen renderizada del proyecto, que tendrá unos 76 metros de altura, coronado por una figura de la victoria alada y flanqueado en su base por leones dorados.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: via REUTERS

“En honor de esta ocasión histórica, el presidente Trump y el Departamento del Interior presentarán los planes para el Arco del Triunfo de Estados Unidos, que será una obra maestra arquitectónica destinada a celebrar nuestra historia, justo aquí en Washington”, declaró.

El arco se erigirá en una rotonda conocida como Memorial Circle, en una de las entradas a la ciudad, entre el Monumento a Abraham Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington, principal panteón militar del país.

Presentación del Arco del Triunfo en Washington. Foto: REUTERS

“Mucho después de que todos los presentes en esta sala ya no estemos, nuestros hijos y nietos seguirán inspirándose en este monumento nacional”, afirmó Leavitt.

Desde su regreso al poder, Trump impulsó varios proyectos para dejar huella en la ciudad, entre ellos la construcción de un gran salón de baile en la Casa Blanca, su proyecto estrella.