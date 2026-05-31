Melisa Heredia, madre de Agostina Vega. Foto: NA

En medio de una tristeza enorme por el femicidio de Agostina Vega, la familia de la adolescente que era intensamente buscada en Córdoba sumó un crudo momento luego de que sus abuelos le revelaran a la madre el hallazgo del cadáver en un descampado.

Miguel y Elizabeth confirmaron este domingo que Melisa Heredia ya fue informada sobre la muerte de su hija. “Ya hablamos”, dijo el hombre tras salir del sanatorio donde se encuentra internada su hija, en un clima de profunda consternación familiar por las derivaciones del caso judicial.

La reacción de la mujer obligó a la intervención del personal médico de la institución para contener el desborde anímico generalizado. “Ya le dimos la noticia. La tuvieron que sedar porque nos preguntaba cosas que no le podíamos decir; hoy no”, agregó Elizabeth, quien señaló que la mujer “está muy mal” debido al impacto directo de la información recibida.

Miguel, abuelo de Agostina Vega. Foto: Redes sociales.

Cabe recordar que Melisa fue internada el sábado, antes de que apareciera el cuerpo de su hija, producto de pasar varios días sin comer ni tomar agua, lo que le produjo un grave cuadro de deshidratación y problemas renales que requirieron asistencia clínica inmediata.

Tanto las autoridades médicas como los especialistas en salud mental realizaron un seguimiento estricto del estado general de la paciente antes de autorizar el ingreso de los familiares directos para la comunicación del deceso.

“Quiere saber más información y no se la queremos dar. El equipo de psiquiatras nos dijo que le dijéramos solamente eso”, indicó Miguel en ese contexto, haciendo referencia a las restricciones informativas impuestas para preservar la estabilidad de la mujer.

Caos en Córdoba tras el femicidio de Agostina Vega

En paralelo, los allegados manifestaron la necesidad de mantener el acompañamiento social en las calles del distrito para evitar que la causa quede impune y aseguraron que continuarán realizando movilizaciones para que se haga justicia: “No nos dejen solos”, pidieron.

La repercusión del homicidio de la adolescente de 14 años alteró la agenda pública local, activando diversos mecanismos de contención vecinal y reclamos frente a las dependencias oficiales de la zona. El avance de la investigación criminal sobre el entorno de la víctima y el principal detenido mantiene en alerta a la comunidad, mientras se esperan los resultados finales de las pericias forenses complementarias.

Noche de furia en Córdoba tras confirmarse el hallazgo de los restos de Agostina Foto: NA/Redes

Los voceros del centro de salud evitaron emitir nuevos partes médicos oficiales, limitándose a coordinar la asistencia psiquiátrica permanente para contener las sucesivas crisis que pudiesen presentarse en las próximas horas en el entorno íntimo de la damnificada.

Cómo sigue el caso del femicidio de Agostina Vega

La investigación por el femicidio de Agostina Vega todavía debe resolver varios aspectos para poder elevar la causa a juicio, que por ahora tiene como principal acusado a Claudio Barrelier.

La autopsia y los estudios forenses complementarios permitirán determinar de manera oficial la data del crimen, más allá que el fiscal Raúl Garzón anticipó que habría ocurrido durante la misma noche de su desaparición o en las primeras hora del domingo.

Estos análisis podrían “demorar varios días”, según detallaron especialistas, pero mientras tanto “podría establecerse la causa precisa de la muerte y los mecanismos empleados para el homicidio”.

Asimismo, deberá resolverse si Barrelier actuó solo o contó con cómplices, ya sea de manera directa o indirecta en el asesinato de Agostina.

Además, deberá resolverse qué pasó en la vivienda entre ese sábado a la noche y el domingo a la madrugada y determinar si otras personas que vivían allí pudieron haber advertido movimientos, situaciones o circunstancias relevantes para la causa.