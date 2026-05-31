Agostina Vega entrando a la casa de Claudio Gabriel Barrelier, principal acusado. Foto: captura video.

La investigación por el crimen de Agostina Vega en Córdoba todavía debe resolver varios aspectos para poder elevar la causa a juicio, que por ahora tiene como principal acusado a Claudio Barrelier.

La autopsia y los estudios forenses complementarios permitirán determinar de manera oficial la data del crimen, más allá que el fiscal Raúl Garzón anticipó que habría ocurrido durante la misma noche de su desaparición o en las primeras hora del domingo.

Estos análisis podrían “demorar varios días”, según detallaron especialistas, pero mientras tanto “podría establecerse la causa precisa de la muerte y los mecanismos empleados para el homicidio”.

Muerte de Agostina Vega: qué respuestas buscan los investigadores

Asimismo, deberá resolverse si Barrelier actuó solo o contó con cómplices, ya sea de manera directa o indirecta en el asesinato de Agostina.

Para los investigadores, el crimen se produjo en la casa del acusado, situada en la calle Del Campillo al 800 del barrio Cofico, ya que allí recolectaron pruebas importantes, entre ellas manchas de sangre.

Asimismo, detectaron que algunas paredes del living-comedor habrían sido lavadas con lavandina, muchas veces usada para limpiar restos hemáticos.

En ese caso, deberá resolverse qué pasó en la vivienda entre ese sábado a la noche y el domingo a la madrugada y determinar si otras personas que vivían allí pudieron haber advertido movimientos, situaciones o circunstancias relevantes para la causa.

Por otra parte, este domingo y los próximos días seguirán los rastrillajes en Ampliación Ferreyra para conseguir más pruebas y completar la recuperación de restos que permitan avanzar en la reconstrucción de los hechos.

Muerte de Agostina Vega: qué respuestas buscan los investigadores. Foto: redes sociales.

A ese lugar se llegó tras el análisis de cámaras de seguridad, recorridos vehiculares y datos de geolocalización que permitieron vincular al Ford Ka negro incorporado al expediente con la zona donde se produjo el hallazgo, según detalló el portal de Cadena 3.

Con el crimen confirmado de la adolescente de 14 años, el fiscal Garzón imputará con una carátula más grave a Barrelier, por lo que pasará de una privación ilegal de la libertad a un homicidio agravado, por lo que en caso de ser hallado culpable le corresponderá prisión perpetua.

Además, habrá que ver si el detenido decide declarar o mantener su postura, tras conocerse el asesinato y la acumulación de pruebas en su contra.

Agostina Vega desapareció el sábado 23 de mayo y fue vista por última vez con Claudio Gabriel Barrelier, principal detenido en la causa. Foto: redes sociales.

También se deberá determinar si el crimen se produjo por una cuestión previa o si se precipitó en ese momento, por lo que en caso de ser la primera opción podría citarse a declarar al círculo íntimo del acusado e incluso el de la menor.

En un carril paralelo no se descarta que se analice los motivos por los cuáles el sospechoso fue liberado el año pasado tras ser imputado por privación ilegal de la libertad contra una ex pareja que logró escapar y pedir ayuda a vecinos.