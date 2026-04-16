Lanús Vs Always Ready Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Lanús vs. Always Ready, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Jueves, 16/04/2026, a partir de las 19:00.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Ciudad de Lanús, ubicado en Lanús.

¿Por dónde ver en vivo Lanús vs. Always Ready, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Lanús y Always Ready se podrá ver en directo por Disney+ Premium, Fox Sports, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Lanús vs. Always Ready, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Herrera, Alexis, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Lanús recibe a Always Ready por Copa Libertadores 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Ciudad de Lanús y el pitazo inicial se escuchará a las 19:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!