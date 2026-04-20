Gimnasia (Mendoza) vs. Lanús EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Torneo Apertura 2026
Sigue en directo el partido entre Gimnasia (Mendoza) y Lanús por la Torneo Apertura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan Gimnasia (Mendoza) vs. Lanús, por Torneo Apertura 2026?
El partido se juega este Lunes, 20/04/2026, a partir de las 21:45hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, ubicado en Mendoza.
¿Por dónde ver en vivo Gimnasia (Mendoza) vs. Lanús, por Torneo Apertura 2026?
El encuentro entre Gimnasia (Mendoza) y Lanús se podrá ver en directo por ESPN Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Gimnasia (Mendoza) vs. Lanús, por Torneo Apertura 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Viola, Felipe, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Gimnasia (Mendoza) y Lanús válido por Torneo Apertura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 21:45, cuando comiencen las acciones en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie de Mendoza.
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