Un alumno fue armado al colegio y mató a un compañero. Foto: captura video.

Un video muestra el momento en el que un alumno comenzó a disparar y mató a un compañero en la Escuela Normal Mariano Moreno N.º 40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal.

En las imágenes se puede ver cómo algunos menores corren y otros se refugian ante la lluvia de disparos. Por el ataque, un chico de 13 años murió y otros dos resultaron heridos.

Horror en Santa Fe: un alumno fue armado al colegio y mató a un compañero. Video: X/mariogaloppo

“El agresor, de entre 15 y 16 años, sacó un arma de su mochila, hirió a varios compañeros y mató a otro de 13 años”, confirmó Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal.

“Tomamos conocimiento a través del centro monitoreo municipal. “Los chicos estaban haciendo la vigilancia y notaron una situación atípica, al notar que todos los chicos salían corriendo del colegio”, agregó el funcionario.

“Hablamos con docentes y nos dijeron que es un buen alumno y que nunca mostraba problemas de conducta, por lo cual esto llama la atención”, completó.

En desarrollo...