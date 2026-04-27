Hoy en Mendoza, el clima comenzará con un predominio de cielos parcialmente nubosos en la mañana. Las temperaturas llegarán a un máximo de 17.5°C, mientras que el mínimo rondará los 6.6°C. La humedad relativa será notable, con un nivel máximo que alcanzará el 62%. Es un día perfecto para disfrutar al aire libre, aunque es bueno estar preparado para alguna brisa ocasional.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde y noche, se espera que Mendoza mantenga su clima fresco y nuboso. Las temperaturas continuarán siendo agradables, alcanzando un máximo de 17.4°C. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 11 km/h proveniente del sector noreste, aportando frescura al ambiente. La puesta de sol está prevista para las 18:35. A medida que la noche avance, se espera que la sensación térmica baje, pero las condiciones seguirán siendo estables a lo largo del día sin probabilidades de lluvia.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 27 de abril de 2026

El amanecer en Mendoza será a las 08:34, dando inicio a lo que esperamos sea un día lleno de actividades al aire libre. Asegúrese de disfrutar de las condiciones favorables antes de que el sol se ponga a las 18:35.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Con cielos parcialmente nublados y temperaturas agradables, es el día ideal para salir a caminar o organizar un picnic. Sin embargo, es sensato llevar una chaqueta ligera para la noche cuando las temperaturas bajarán. No olvide aplicar protector solar si planifica estar al aire libre durante mucho tiempo, ya que incluso a través de las nubes, los rayos UV pueden ser fuertes.