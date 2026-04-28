Canal 26
Por Canal 26
martes, 28 de abril de 2026, 10:00
Árboles, Mendoza, provincia.
Árboles, Mendoza, provincia. Foto: Gobierno de Mendoza.

Si vivís en Mendoza o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Mendoza promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Soleado
Viento
Norte 5 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
19°
Viento
Noreste 14 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Oeste 4 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 17 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 23° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 19°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:06
Puesta del sol18:58
Horas de luz10h 52m
Fase lunarCreciente
Iluminación91%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en Mendoza indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:06 y se pone a las 18:58, dando aproximadamente 10h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 28 de abril de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 17 - 38 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Sur 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° 10° Sur 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Sur 9 - 6 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sur 11 - 13 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noroeste 1 - 11 km/h 0% Soleado
09:00 Norte 5 - 9 km/h 0% Soleado
10:00 10° 10° Noreste 2 - 10 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Noreste 3 - 13 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Noreste 8 - 21 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Noreste 11 - 29 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Noreste 14 - 34 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Noreste 16 - 37 km/h 0% Soleado
16:00 19° 19° Noreste 17 - 38 km/h 0% Soleado
17:00 19° 19° Noreste 14 - 37 km/h 0% Soleado
18:00 18° 18° Norte 9 - 31 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Norte 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Oeste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Oeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Oeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Oeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Noroeste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.