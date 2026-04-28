Pronóstico en Mendoza: cómo estará el tiempo hoy, 28 de abril de 2026
Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.
Si vivís en Mendoza o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Mendoza promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 6° para este 28 de abril de 2026.
Pronóstico para hoy en Mendoza
Hoy en Mendoza se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 6° y llegará a una máxima de 19°.
Viento: 17 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.
Mañana se esperan 23° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 21°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:06
|Puesta del sol
|18:58
|Horas de luz
|10h 52m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|91%
Radar meteorológico – Mendoza
¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?
Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en Mendoza indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 6° y una máxima de 19°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?
El sol sale hoy en Mendoza a las 08:06 y se pone a las 18:58, dando aproximadamente 10h 52m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?
El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Mendoza?
El pronóstico para hoy en Mendoza indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?
Para este 28 de abril de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 17 - 38 km/h.
Ubicación de Mendoza
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|10°
|10°
|Sur 7 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|10°
|10°
|Sur 4 - 7 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|9°
|8°
|Sur 9 - 6 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|9°
|8°
|Sur 11 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|9°
|9°
|Suroeste 6 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|9°
|6°
|Suroeste 7 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|7°
|6°
|Suroeste 6 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|7°
|8°
|Noroeste 1 - 11 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|8°
|8°
|Norte 5 - 9 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|10°
|10°
|Noreste 2 - 10 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|13°
|13°
|Noreste 3 - 13 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|15°
|15°
|Noreste 8 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|16°
|16°
|Noreste 11 - 29 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|18°
|18°
|Noreste 14 - 34 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|18°
|18°
|Noreste 16 - 37 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|19°
|19°
|Noreste 17 - 38 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|19°
|19°
|Noreste 14 - 37 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|18°
|18°
|Norte 9 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|15°
|15°
|Norte 5 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|14°
|14°
|Oeste 4 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|13°
|13°
|Oeste 3 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|13°
|13°
|Oeste 4 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|12°
|12°
|Oeste 4 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|11°
|11°
|Noroeste 3 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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