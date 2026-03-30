Izquierda: atacante /Tiroteo en una escuela de Santa Fe. Derecha: víctima. Foto: Agencia NA (policía)

Una alumna de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal, donde un adolescente disparó dentro de la institución y mató a un menor, comentó que el ataque estaba planificado porque, según se supo, “le hacía bullying”.

Priscila va a quinto año y en diálogo con Radio Rivadavia logró contar cómo fueron los segundos previos y posteriores a la agresión: “Entramos a la escuela, sonó el timbre para izar la bandera y cuando estábamos bajando, el chico llegó y de la nada gritó ‘sorpresa’ y empezó a disparar”.

Así salían corriendo los alumnos tras el tiroteo en Santa Fe. Video: NA.

“Había chicos heridos, no solo por los perdigones, sino también porque rompían vidrios para escapar”, expuso la chica, de 18 años. “Creemos que fue al azar, porque, por lo que tengo entendido, el chico iba a ir al curso porque le hacían bullying. Ya estaba planificado”, comentó.

En este marco, sostuvo que San Cristóbal es un lugar “tranquilo”, donde “todos nos conocemos” y que hace un tiempo había tenido relación de amistad con la hermana del atacante. Al cierre de la nota, explicó que desde hace un año había policías a la salida de la escuela por problemas que hubo hace un tiempo.

Un alumno fue armado al colegio y mató a un compañero. Foto: NA

Los docentes aseguran que el tirador de Santa Fe era un buen alumno y no tenía problemas de conducta

“El agresor (de 15 años) sacó un arma de su mochila, hirió a varios compañeros y mató a otro de 13 años”, confirmó Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal.

Horror en Santa Fe: un alumno fue armado al colegio y mató a un compañero. Video: X/mariogaloppo

“Tomamos conocimiento a través del centro de monitoreo municipal. Los chicos estaban haciendo la vigilancia y notaron una situación atípica, al notar que todos los chicos salían corriendo del colegio”, agregó el funcionario.

“Hablamos con docentes y nos dijeron que es un buen alumno y que nunca mostraba problemas de conducta, por lo cual esto llama la atención”, completó.