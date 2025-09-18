Detuvieron al principal sospechoso de haber asesinado al turista argentino en Brasil: cómo sigue la investigación

Alejandro Ainsworth tenía 54 años y fue identificado por sus hijos en una morgue, donde estaba su cuerpo como NN.

Alejandro Ainsworth, turista argentino asesinado en Brasil. Foto: Facebook/Alex Ainsworth

La muerte de Alejandro Ainsworth, un turista argentino que estaba en Brasil, todavía genera conmoción. En las últimas horas, fue detenido el hombre que está bajo sospecha de haber cometido el asesinato. El arresto se dio en la ciudad de San Pablo, tras la investigación que incluyó el análisis de las cámaras de seguridad y movimientos bancarios.

La víctima tenía 54 años y estaba desaparecido desde el 7 de septiembre, cuando fue visto por última vez en el Airbnb que había alquilado. Los hijos de Ainsworth se habían trasladado a Brasil para participar de la búsqueda y días después tuvieron que reconocer su cuerpo en una morgue, donde se encontraba como NN.

Alejandro Ainsworth, turista argentino asesinado en Brasil. Foto: Facebook/Alex Ainsworth

La principal hipótesis alrededor de su muerte tenía que ver con que fue víctima de envenenamiento por parte de viudas negras, una modalidad que en Brasil se conoce como “Boa noite, Cinderela”. El motivo de las sospechas tenía que ver con movimientos bancarios como préstamos, retiros de efectivo y cambios de contraseñas.

Una semana después que el cuerpo fue hallado, la Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) indicó que el sospechoso buscado por las autoridades era Dos Santos Oliveira, o al menos así era identificado.

Más allá de las sospechas, medios locales señalaron que las personas a cargo del caso aguardan por la salida del peritaje toxicológico, así como también del informe que emitirá el Instituto Médico Legal. El objetivo de estos análisis es dar con las causas de su muerte.

Alejandro Ainsworth, turista argentino que murió en Brasil. Foto: Redes sociales

La investigación continúa para constatar qué pasó con el turista argentino, quien había viajado a Brasil solo por vacaciones.

La familia del argentino que fue hallado muerto en Brasil brindó detalles de sus últimos movimientos

Alan, uno de sus hijos, dialogó con la agencia Noticias Argentinas previo al conocimiento de la muerte de Alejandro y sostuvo que sospechaban que había sido secuestrado “porque a las 2 de la madrugada del lunes empiezan a haber movimientos, cambios de contraseña, transacciones y a las 7 hay una foto que se saca con el celular que después se sube a Google Fotos”.

“Se ve que es en una zona baja, un auto abandonado y demás, después ese mismo lunes se pide un préstamo y el martes se vuelve a pedir otro. Finalmente, la última conexión del celular fue el martes a las 9 de la noche. Entonces, eso me daría a entender que él está secuestrado y están usando su cara, porque es la única que precisaban, su validación por cara, para poder concretar algunos movimientos”, indicó.