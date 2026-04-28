Lanús vs. Liga de Quito EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026
Sigue en directo el partido entre Lanús y Liga de Quito por la Copa Libertadores 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan Lanús vs. Liga de Quito, por Copa Libertadores 2026?
El partido se juega este Martes, 28/04/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Ciudad de Lanús, ubicado en Lanús.
¿Por dónde ver en vivo Lanús vs. Liga de Quito, por Copa Libertadores 2026?
El encuentro entre Lanús y Liga de Quito se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Lanús vs. Liga de Quito, por Copa Libertadores 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Cabero Rebolledo, José, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Lanús y Liga de Quito por Copa Libertadores 2026. La pelota comenzará a rodar a las 19:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Ciudad de Lanús de Lanús.
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