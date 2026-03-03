Derrumbe en un complejo de viviendas en Parque Patricios. Foto: X/Hechosanderecho

Un derrumbe se produjo este martes en el garaje de un complejo de viviendas del barrio porteño de Parque de los Patricios y el hecho provocó que al menos 300 familias sean evacuadas preventivamente.

El hecho ocurrió en el cruce de la Avenida Suárez y la calle Mafalda, en las inmediaciones del estadio de Barracas Central, y la edificación cuenta con tres pisos.

Derrumbe en un complejo de viviendas en Parque Patricios. Video: X/Hechosanderecho

Las primeras informaciones señalaron que se desplomó el techo del estacionamiento en el subsuelo y que varios vehículos quedaron bajo los escombros, por lo cual en el lugar trabajaban bomberos y cuatro móviles del SAME que indicaron que, por el momento, no se registraron personas heridas.

Personal de Bomberos y Defensa Civil trabaja en la zona, donde 300 familias fueron evacuadas y una mujer de 38 años recibió oxigenación en el lugar, ya que rechazó ser trasladada al Hospital Penna.

Derrumbe en un complejo de viviendas en Parque Patricios. Foto: X/Hechosanderecho

El jefe de Bomberos indicó que el edificio fue evacuado en forma preventiva y que “no hay heridos”, a la vez que señaló que “se cortaron los suministros” preventivamente y que aún se desconocen las causas que desencadenaron el derrumbe.

“Las personas fueron evacuadas y los suministros se cortaron, todo de forma preventiva”, expresó y añadió: “Seguramente un arquitecto o un ingeniero evalúe la estructura y dé el visto bueno para que las personas puedan regresar”.

Derrumbe en un complejo de viviendas en Parque Patricios. Foto: X/Hechosanderecho

Además, el jefe de Bomberos dijo que en el lugar trabajaron dos grupos de Rescate y acnés, mientras que manifestó que en el lugar “había obras de mantenimiento por filtraciones”, aunque aclaró que “eso tendrá que ser evaluado por personal idóneo”.