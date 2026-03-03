Derrumbe Parque Patricios: se cayó el techo de un estacionamiento y hay 300 vecinos afectados
Todo ocurrió en el garaje de un complejo de viviendas con tres pisos. Una mujer de 38 años recibió oxigenación en el lugar.
Un derrumbe se produjo este martes en el garaje de un complejo de viviendas del barrio porteño de Parque de los Patricios y el hecho provocó que al menos 300 familias sean evacuadas preventivamente.
El hecho ocurrió en el cruce de la Avenida Suárez y la calle Mafalda, en las inmediaciones del estadio de Barracas Central, y la edificación cuenta con tres pisos.
Las primeras informaciones señalaron que se desplomó el techo del estacionamiento en el subsuelo y que varios vehículos quedaron bajo los escombros, por lo cual en el lugar trabajaban bomberos y cuatro móviles del SAME que indicaron que, por el momento, no se registraron personas heridas.
Personal de Bomberos y Defensa Civil trabaja en la zona, donde 300 familias fueron evacuadas y una mujer de 38 años recibió oxigenación en el lugar, ya que rechazó ser trasladada al Hospital Penna.
El jefe de Bomberos indicó que el edificio fue evacuado en forma preventiva y que “no hay heridos”, a la vez que señaló que “se cortaron los suministros” preventivamente y que aún se desconocen las causas que desencadenaron el derrumbe.
“Las personas fueron evacuadas y los suministros se cortaron, todo de forma preventiva”, expresó y añadió: “Seguramente un arquitecto o un ingeniero evalúe la estructura y dé el visto bueno para que las personas puedan regresar”.
Además, el jefe de Bomberos dijo que en el lugar trabajaron dos grupos de Rescate y acnés, mientras que manifestó que en el lugar “había obras de mantenimiento por filtraciones”, aunque aclaró que “eso tendrá que ser evaluado por personal idóneo”.