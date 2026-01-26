Bastián, el niño internado tras el choque en Pinamar. Foto: redes sociales.

Las pericias toxicológicas realizadas a los dos conductores que protagonizaron el violento accidente entre un UTV y una camioneta en la zona de La Frontera de Pinamar, que dejó a Bastián Jeréz con gravísimas heridas, resultaron positivos en alcohol.

Por su parte, el estudio dio negativo para Maximiliano Jeréz, padre del nene de 8 años y quien también se encuentra imputado en la causa.

Choque en Pinamar. Foto: eltrece

Noami Quirós, quien que manejaba la UTV en la que viajaba Bastián, tenía 0,41 gramos de alcohol en sangre, mientras que Manuel Molinari, el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok, circulaba con 0,25.

Los análisis se llevaron a cabo este lunes 26 de enero en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores, donde los especialistas analizaron muestras de sangre recolectadas tras el siniestro.

La medida tenía como objetivo determinar si los imputados habían consumido alcohol o drogas al momento del impacto entre el UTV y la camioneta Volkswagen Amarok.

Choque en Pinamar. Foto: NA

Cómo sigue la salud de Bastián y cuáles son los próximos pasos en al investigación

El accidente tuvo lugar el lunes 12 de enero en la zona de médanos conocida como La Frontera, en la ciudad balnearia de Pinamar, cuando colisionaron el UTV en el que viajaba Bastián junto a su familia y la camioneta conducida por Molinari.

Como consecuencia del impacto, el menor sufrió lesiones graves. El último parte médico oficial difundido por el Ministerio de Salud de la provincia indicó que el sábado, el nene fue sometido a una sexta operación.

La intervención quirúrgica contó con una fijación cervical y la realización de una traqueotomía. Actualmente, Bastián permanece internado en la unidad de terapia intensiva, con estado clínico estable y bajo seguimiento permanente.

Por su parte, la investigación continúa con las pericias mecánicas sobre ambos vehículos, cuyos análisis técnicos comenzaron la semana pasada y aún no concluyeron.

En el plano judicial, la fiscalía lleva a cabo la investigación para determinar el grado de responsabilidad de los adultos involucrados en el hecho.