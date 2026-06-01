Crimen de Agostina Vega: por qué los resultados preliminares de la autopsia podrían agravar la acusación contra Barrelier

Agostina Vega. Foto: redes sociales.

En las próximas horas se conocerá el resultado preliminar de la autopsia al cuerpo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue brutalmente asesinada en Córdoba. El análisis será fundamental para determinar el futuro procesal del detenido Claudio Gabriel Barrelier.

La autopsia a la adolescente se llevó a cabo este domingo en el Instituto de Medicina Forense cordobés y, aunque no hay fecha establecida, se estima que entre este lunes o martes se podrían conocer los primeros detalles.

Momento en que Agostina Vega entra a la casa del detenido. Video: cámara de seguridad.

“El cuerpo de Agostina va a hablar y nos va a empezar a despejar dudas”, informó el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, quien este domingo fue parte de la mesa entre el gobernador Martín Llaryora y familiares de la víctima.

Por otro lado, en diálogo con el medio TN, Quinteros dijo que el informe forense será “un elemento clave” para que el único detenido y cualquier otra persona que eventualmente haya participado del hecho reciban “la única condena posible para este femicidio espantoso, que es la condena perpetua”.

No solo se realizó la necropsia, sino también los estudios complementarios que permitirán saber a fondo qué pasó aquel sábado 23 por la noche cuando Agostina ingresó al domicilio de Barrelier en el barrio Cofico y salió asesinada. Una semana después del hecho, su cuerpo fue hallado en un descampado en el barrio Ampliación Nuevo Ferreyra.

Claudio Barrelier, el acusado por el asesinato de la adolescente Agostina Vega. Foto: NA/redes

Cuál es la situación actual de Barrelier en la cárcel

Luego de que se haya difundido que el acusado había intentado quitarse la vida, el Servicio Penitenciario de Córdoba sacó un comunicado en el que explicó que no existió ese episodio, sino que luego de los controles médicos y psicológicos periódicos en la cárcel de Bouwer “se detectó la presencia de ideas y pensamientos suicidas”.

Ante esta situación y de acuerdo con los procedimientos establecidos, se activó de manera preventiva el correspondiente protocolo de resguardo para garantizar su integridad física y psíquica.

Quién es Claudio Barrelier, el único detenido por el femicidio Agostina Vega en Córdoba

Barrelier era un amigo cercano de Melisa Heredia, madre de la menor, con quien presuntamente mantendría un vínculo amoroso. Se desempeñaba como empleado en el área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, organismo que lo dio de baja tras conocerse el perturbador hecho.

Asimismo, cuenta con antecedentes penales previos a esta situación: delito de privación ilegítima de la libertad agravada (secuestro) y amenazas. Cabe señalar que se encuentra imputado por ambas acusaciones.

Así planeaba escaparse Agostina Vega.

Respecto a las evidencias que lo vinculan con el caso de Agostina Vega, se encontraron cámaras de seguridad de la zona de su domicilio, ubicado en el barrio Cofico, donde registraron el momento en el que la adolescente descendía de un remise e ingresaba junto a él a la propiedad el sábado 23 por la noche. Además, su celular también impactó en antenas cercanas.

El imputado prestó una primera declaración indagatoria desde el penal de Bouwer y ensayó una falsa coartada: su abogado Jorge Sánchez del Bianco había dicho inicialmente que la nena del video era la hija de 11 años de su cliente y, tras el giro en el testimonio, tomó la decisión de renunciar a su defensa.

El avance de las pruebas técnicas obligó a Barrelier a comparecer por segunda vez ante el fiscal Raúl Garzón para rectificar sus dichos y admitir la identidad de la víctima. El representante legal justificó las falsedades previas y argumentó que la joven supuestamente abandonó la casa por sus propios medios en un vehículo ajeno: “Barrelier mintió para proteger a su hija. Me dijo que Agostina entró a su casa, salió y se subió a un auto rojo”.

Melisa Heredia, madre de Agostina Vega. Foto: NA

La Fiscalía desestimó la versión del auto rojo y concentró las pericias sobre un Ford Ka negro que el acusado consiguió de manera desesperada entre el domingo y el lunes. El sospechoso solicitó el rodado prestado a una amante en el barrio Yofré mediante la excusa de realizar tareas laborales y la Justicia cree que utilizó el vehículo para trasladar los restos de la adolescente hacia el sector sur de la capital.

La misma cámara del barrio de Cofico registró al imputado mientras estacionaba el coche negro en la puerta de su domicilio el lunes por la tarde. Las filmaciones expusieron a Barrelier en el momento en que realizaba movimientos continuos de carga de tachos y baldes desde el interior de la casa hacia el baúl, y las antenas de telefonía celular impactaron minutos después en el punto ciego de Ampliación Ferreyra.